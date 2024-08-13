https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/istanbulda-630-bin-131-kacak-elektronik-sigara-ele-gecirildi-1086788339.html

İstanbul'da 630 bin 131 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İstanbul'da 630 bin 131 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 250 milyon lira değerinde 630 bin 131 elektronik sigara, sigara aparatı ve likit malzeme ele geçirildi, 29... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:28+0300

2024-08-13T12:28+0300

2024-08-13T12:28+0300

türkiye

elektronik sigara

operasyon

sigara

vape

dsö

polis

vaping

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Son yıllarda sigara bırakmak isteyenlerin tercihi haline gelen ve Türkiye'ye kaçak yollardan giren elektronik sigaralara emniyet güçlerinden operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürüleceği tespit edilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin bulunduğu 18 depo, 3 ev, 6 iş yeri ve 8 araca eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerdeki aramalarda 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 630 bin 131 elektronik sigara, sigara aparatı ve likit malzeme ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.DSÖ uyardı: Fetüs ve beyin gelişimini olumsuz etkiliyorDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) elektronik sigara ve türevleri üzerine yaptığı açıklamada, bu tür ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu belirterek özellikle hamilelerde fetüsün gelişmini olumsuz etkilediğini vurguladı. Farklı aromalarla gençler ve çocuklar için cazip hale gelen elektronik sigaraların beyin gelişimi için olumsuz etkileri olduğunun altını çizen DSÖ, “Çocuklarda ve ergenlerde nikotin tüketimi beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir, beyin gelişimi için uzun vadeli sonuçlara ve potansiyel olarak öğrenme ve anksiyete bozukluklarına yol açar” ifadelerini kullandı.

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elektronik sigara, operasyon, sigara, vape, dsö, polis, vaping