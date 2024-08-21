https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/guney-korede-asiri-sicaklar-sicak-carpmasi-nedeniyle-toplamda-28-kisi-oldu-1087105423.html
Güney Kore'de aşırı sıcaklar: Sıcak çarpması nedeniyle toplamda 28 kişi öldü
Güney Kore'de aşırı sıcaklar: Sıcak çarpması nedeniyle toplamda 28 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın verilerine göre yaz başından bu zamana kadar toplamda 28 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T16:16+0300
2024-08-21T16:16+0300
2024-08-21T16:16+0300
dünya
güney kore
sıcaklık
aşırı sıcaklar
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073667903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_438cad4386e748e0451c1bfede30321e.jpg
Güney Kore'de yaz mevsimiyle başlayan aşırı hava sıcaklığı ve üst üste yaşanan tropikal geceler nedeniyle sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre 20 Mayıs'tan bu zamana kadar 28 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldü, 2 bin 994 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Bununla birlikte toplamda 997 bin çiftlik hayvanının aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu söylendi.Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ortalama sıcaklıkların 29 Ağustos'a kadar 35 santigrat derecelerde seyredeceği bildirdi. Yetkililer, öğle saatlerinde dışarıda yapılan aktivitelerden kaçınılması için halkı uyardı.Hava sıcaklıkları 40 santigrat dereceye ulaşmıştıMayıs ayının başından beri normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Kore Meteoroloji İdaresi 4 Ağustos'ta Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını bu sıcaklık değerinin 2018'den bu yana ölçülen en yüksek değer olduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/seul-ust-uste-26-tropikal-gece-ile-118-yillik-rekoru-kirdi-1086960274.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073667903_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_04f4cfc764042b21e6eeb270413a2218.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney kore, sıcaklık, aşırı sıcaklar, ölüm
güney kore, sıcaklık, aşırı sıcaklar, ölüm
Güney Kore'de aşırı sıcaklar: Sıcak çarpması nedeniyle toplamda 28 kişi öldü
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın verilerine göre yaz başından bu zamana kadar toplamda 28 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Aşırı sıcakları yaşayan ülkelerden biri olan Güney Kore'de 3 bine yakın kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye başvurduğu bildirildi.
Güney Kore'de yaz mevsimiyle başlayan aşırı hava sıcaklığı ve üst üste yaşanan tropikal geceler nedeniyle sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.
Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre 20 Mayıs'tan bu zamana kadar 28 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldü, 2 bin 994 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Bununla birlikte toplamda 997 bin çiftlik hayvanının aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu söylendi.
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ortalama sıcaklıkların 29 Ağustos'a kadar 35 santigrat derecelerde seyredeceği bildirdi. Yetkililer, öğle saatlerinde dışarıda yapılan aktivitelerden kaçınılması için halkı uyardı.
Hava sıcaklıkları 40 santigrat dereceye ulaşmıştı
Mayıs ayının başından beri normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Kore Meteoroloji İdaresi 4 Ağustos'ta Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını bu sıcaklık değerinin 2018'den bu yana ölçülen en yüksek değer olduğu açıklanmıştı.