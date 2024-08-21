https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/guney-korede-asiri-sicaklar-sicak-carpmasi-nedeniyle-toplamda-28-kisi-oldu-1087105423.html

Güney Kore'de aşırı sıcaklar: Sıcak çarpması nedeniyle toplamda 28 kişi öldü

Güney Kore'de aşırı sıcaklar: Sıcak çarpması nedeniyle toplamda 28 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın verilerine göre yaz başından bu zamana kadar toplamda 28 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T16:16+0300

2024-08-21T16:16+0300

2024-08-21T16:16+0300

dünya

güney kore

sıcaklık

aşırı sıcaklar

ölüm

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Güney Kore'de yaz mevsimiyle başlayan aşırı hava sıcaklığı ve üst üste yaşanan tropikal geceler nedeniyle sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın (KDCA) verilerine göre 20 Mayıs'tan bu zamana kadar 28 kişinin sıcak çarpması nedeniyle öldü, 2 bin 994 kişinin ise hastanelere başvurduğu bildirildi. Bununla birlikte toplamda 997 bin çiftlik hayvanının aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu söylendi.Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) ortalama sıcaklıkların 29 Ağustos'a kadar 35 santigrat derecelerde seyredeceği bildirdi. Yetkililer, öğle saatlerinde dışarıda yapılan aktivitelerden kaçınılması için halkı uyardı.Hava sıcaklıkları 40 santigrat dereceye ulaşmıştıMayıs ayının başından beri normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, Kore Meteoroloji İdaresi 4 Ağustos'ta Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını bu sıcaklık değerinin 2018'den bu yana ölçülen en yüksek değer olduğu açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/seul-ust-uste-26-tropikal-gece-ile-118-yillik-rekoru-kirdi-1086960274.html

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güney kore, sıcaklık, aşırı sıcaklar, ölüm