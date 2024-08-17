https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/seul-ust-uste-26-tropikal-gece-ile-118-yillik-rekoru-kirdi-1086960274.html

Seul üst üste 26 'tropikal gece' ile 118 yıllık rekoru kırdı

Seul üst üste 26 'tropikal gece' ile 118 yıllık rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

1907'de modern meteorolojik gözlemlerin başlamasından bu yana kaydedilen en uzun tropikal gecesini yaşayan Seul, 27. gününde sıcaklık düşmüyor. Uzmanlara göre... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T18:11+0300

2024-08-17T18:11+0300

2024-08-17T18:11+0300

dünya

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iklim krizi

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rekor

tropikal bölgeler

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Güney Kore Meteoroloji İdaresi'nin ülkede görülen aşırı sıcaklara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Seul'un kaydedilen 27,2 derecelik en düşük sıcaklıkla üst üste 27'nci tropikal gecesini yaşadığını' belirtti.Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de hava sıcaklığı rekor derecelere yükseldi. Ülkenin Busan kenti de en düşük sıcaklık 26,6 dereceyle art arda 23'üncü tropikal gecesini yaşıyor.Ülkenin güneyde bulunan turistler arasında oldukça tercih edilen Jeju adasında ise tropikal geceler üst üste 32. gününde.1907 yılından beri ilk defa üst üste en uzun 'tropikal gece' yaşandıSıcaklıklar eğer saat 18.00'den ertesi gün 09.00'a kadar 25 santigrat derecenin altına inmezse, bu duruma tropikal gece adı veriliyor.Seul Metroloji Ofisi'ne göre, Seul'deki yoğun sıcaklığın devam etmesi ve önümüzdeki haftaya kadar her gün yeni bir rekor kırması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/resmen-yaniyor-temmuz-ayinda-en-sicak-yer-459-dereceyle-cizre-oldu-1086954520.html

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tropikal gece ne demek,