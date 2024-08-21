https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/finlandiya-nato-uyeleriyle-topraklarinda-asker-konuslandirmayi-gorusuyor-1087110361.html
Finlandiya, NATO üyeleriyle topraklarında asker konuşlandırmayı görüşüyor
Finlandiya, NATO üyeleriyle topraklarında asker konuşlandırmayı görüşüyor
Sputnik Türkiye
Kolektif savunma örgütü olarak kurulmasına rağmen Rusya sınırlarına doğru genişleyen ittifakın yeni üyesi Finlandiya’nın Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülke... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T17:29+0300
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Kaikkonen, Fin medyasına yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinden birliklerin Finlandiya'da uzun süreli olarak konuşlandırılabileceğini ancak bunun kalıcı olmayacağını kaydetti.Bakan, gerçek bir askeri tehdidin olmadığı, ancak yine de durumun gergin olduğu durumlarda topraklarında uzun vadeli asker konuşlandırma düşüncesini benimsediklerini vurgularken, hangi NATO ülkeleri ile müzakere edildiğini ise açıklamadı.Ülke ismi vermeyen Kaikkonen, ancak Kuzey Avrupa dışında başka ülkelerin de müzakerelerde yer aldığını belirtirken, ülke topraklarında asker konuşlandırılmasına yönelik müzakerelerin sonbahar ve kış aylarında da devam edeceğini sözlerine ekledi.Daha önce Fin medyası Norveç ve İsveç'in askeri birliklerini Finlandiya'nın Lapland bölgesinde konuşlandırmayı planladığını iddia etmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gün içerisinde düzenlenen basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından bu ülkenin askeri faaliyetlerinde artış kaydedildiğini söylemiş, Finlandiya makamlarının mevcut politikasının ‘kolektif Batı’ çizgisine ve Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya yönelik olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fin-cumhurbaskani-stubb-tartismali-yasayi-imzaladi-rusya-sinirindaki-gocmenler-geri-itilecek-1085901915.html
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Finlandiya, NATO üyeleriyle topraklarında asker konuşlandırmayı görüşüyor
Kolektif savunma örgütü olarak kurulmasına rağmen Rusya sınırlarına doğru genişleyen ittifakın yeni üyesi Finlandiya’nın Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, ülke topraklarında asker konuşlandırılması konusunda çeşitli NATO ülkeleriyle müzakerelerde bulunduğunu bildirdi.
Kaikkonen, Fin medyasına yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinden birliklerin Finlandiya'da uzun süreli olarak konuşlandırılabileceğini ancak bunun kalıcı olmayacağını kaydetti.
Bakan, gerçek bir askeri tehdidin olmadığı, ancak yine de durumun gergin olduğu durumlarda topraklarında uzun vadeli asker konuşlandırma düşüncesini benimsediklerini vurgularken, hangi NATO ülkeleri ile müzakere edildiğini ise açıklamadı.
Ülke ismi vermeyen Kaikkonen, ancak Kuzey Avrupa dışında başka ülkelerin de müzakerelerde yer aldığını belirtirken, ülke topraklarında asker konuşlandırılmasına yönelik müzakerelerin sonbahar ve kış aylarında da devam edeceğini sözlerine ekledi.
Daha önce Fin medyası Norveç ve İsveç'in askeri birliklerini Finlandiya'nın Lapland bölgesinde konuşlandırmayı planladığını iddia etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gün içerisinde düzenlenen basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından bu ülkenin askeri faaliyetlerinde artış kaydedildiğini söylemiş, Finlandiya makamlarının mevcut politikasının ‘kolektif Batı’ çizgisine ve Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya yönelik olduğunu belirtmişti.