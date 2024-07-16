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Fin Cumhurbaşkanı Stubb tartışmalı yasayı imzaladı: Rusya sınırındaki göçmenler geri itilecek
Fin Cumhurbaşkanı Stubb tartışmalı yasayı imzaladı: Rusya sınırındaki göçmenler geri itilecek
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini öngören tartışmalı yasayı imzalayarak onayladı. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T14:01+0300
2024-07-16T14:01+0300
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Finlandiya'da, sınırdaki güvenlik güçlerinin Rusya'dan girmeye çalışan üçüncü ülke vatandaşı göçmenleri geri itmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.Fin Cumhurbaşkanı Stubb, sınırdaki güvenlik kuvvetlerinin komşu ülke üçüncü ülkelerden gelerek Rusya'dan giriş yapmaya çalışan göçmenleri geri itmesine ve sığınma başvurularını reddetmesine izin veren tartışmalı yasayı imzaladı.Bir yıl süreyle geçerli olacak geçici yasa, 200 sandalyeli parlamentodan geçmesi için gereken asgari sayı olan 167 milletvekili tarafından onaylanmıştı. Sol İttifak ve Yeşiller Birliği milletvekilleri tasarıya aleyhte oy kullanmıştı.Göçmenlerin İskandinav ülkesine girişini engellemek için geçici önlemler almayı amaçlayan yasa tasarısının, Helsinki yönetiminin 'Rusya'nın hibrit savaşına' bir yanıt niteliği taşıdığı savunulmuştu.Finlandiya makamları, Moskova'nın belgesiz göçmenleri kendi sınırına yönlendirdiğini öne sürüyor.Ulusal güvenliği gerekçe gösteren Başbakan Petteri Orpo hükümeti, yasanın, Moskova'nın göçmenleri AB'nin kuzeydeki dış sınırı olan Rusya-Finlandiya hudut bölgesine kasıtlı olarak sokma manevralarıyla mücadele etmek için gerekli olduğunu savunuyor.Rusya yönetimi, göçmenleri ve sığınmacıları Finlandiya tarafına yönlendirdiğine dair iddiaları reddederek bu tür açıklamaların bölgedeki durumu çarpıtma amaçlı yapıldığını vurguluyor. Muhalefetten 'uluslararası anlaşmalarla çelişiyor' vurgusuAralarında çok sayıda akademisyen, hukuk uzmanı ve insan hakları grubunun da bulunduğu muhalifler ise yasanın Finlandiya Anayasası, BM tarafından belirlenen uluslararası hukuk, AB tarafından verilen taahhütler ve Finlandiya'nın imzaladığı uluslararası anlaşmalarla çeliştiğini söylüyor.Yeni yasaya göre, Fin sınır muhafızları belirli koşullar altında geçiş noktalarında göçmenlerin iltica başvurularını reddedebilecek. Ancak çocuklar, engelliler ve sınır muhafızları tarafından özellikle savunmasız bir konumda olduğu düşünülen göçmenlerin girişleri reddedilmeyecek.Geri itmeler, hem uluslararası hukuku hem de AB hukukunu ihlal ediyor. Ancak AB üyeleri Polonya, Letonya ve Litvanya daha önce Belarus'tan giriş yapmaya çalışan göçmenlerle ilgili olarak bu tartışmalı tedbire başvurmuştu.Letonya, Litvanya ve Polonya, Finlandiya'dakine benzer yasalar çıkarmıştı.1340 kilometrelik kara sınırı kapatılmıştıGeçen sene Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından gerekli belgeleri olmayan 1300'den fazla göçmenin Rusya üzerinden ülkeye girdiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Helsinki yönetimi, 28 Kasım 2023'te Rusya ile olan 1340 kilometrelik kara sınırını kapatmıştı.Finlandiya, 4 Nisan 2024'te aldığı kararla, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurmuştu.2023'te ve bu yılın başlarında gelen göçmenlerin çoğu Afganistan, Mısır, Irak, Somali, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Ortadoğu ve Afrika'dan geliyor.
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finlandiya, alexander stubb, rusya, finlandiya-rusya sınırı, göçmen, göçmen krizi, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı akını, polonya, letonyalı , letonya, litvanya, estonya, belarus
finlandiya, alexander stubb, rusya, finlandiya-rusya sınırı, göçmen, göçmen krizi, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı akını, polonya, letonyalı , letonya, litvanya, estonya, belarus

Fin Cumhurbaşkanı Stubb tartışmalı yasayı imzaladı: Rusya sınırındaki göçmenler geri itilecek

14:01 16.07.2024
© AAStubb
Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini öngören tartışmalı yasayı imzalayarak onayladı.
Finlandiya'da, sınırdaki güvenlik güçlerinin Rusya'dan girmeye çalışan üçüncü ülke vatandaşı göçmenleri geri itmesine izin veren yasa tasarısı onaylandı.

Fin Cumhurbaşkanı Stubb, sınırdaki güvenlik kuvvetlerinin komşu ülke üçüncü ülkelerden gelerek Rusya'dan giriş yapmaya çalışan göçmenleri geri itmesine ve sığınma başvurularını reddetmesine izin veren tartışmalı yasayı imzaladı.

Bir yıl süreyle geçerli olacak geçici yasa, 200 sandalyeli parlamentodan geçmesi için gereken asgari sayı olan 167 milletvekili tarafından onaylanmıştı. Sol İttifak ve Yeşiller Birliği milletvekilleri tasarıya aleyhte oy kullanmıştı.

Göçmenlerin İskandinav ülkesine girişini engellemek için geçici önlemler almayı amaçlayan yasa tasarısının, Helsinki yönetiminin 'Rusya'nın hibrit savaşına' bir yanıt niteliği taşıdığı savunulmuştu.

Finlandiya makamları, Moskova'nın belgesiz göçmenleri kendi sınırına yönlendirdiğini öne sürüyor.

Ulusal güvenliği gerekçe gösteren Başbakan Petteri Orpo hükümeti, yasanın, Moskova'nın göçmenleri AB'nin kuzeydeki dış sınırı olan Rusya-Finlandiya hudut bölgesine kasıtlı olarak sokma manevralarıyla mücadele etmek için gerekli olduğunu savunuyor.

Rusya yönetimi, göçmenleri ve sığınmacıları Finlandiya tarafına yönlendirdiğine dair iddiaları reddederek bu tür açıklamaların bölgedeki durumu çarpıtma amaçlı yapıldığını vurguluyor.

Muhalefetten 'uluslararası anlaşmalarla çelişiyor' vurgusu

Aralarında çok sayıda akademisyen, hukuk uzmanı ve insan hakları grubunun da bulunduğu muhalifler ise yasanın Finlandiya Anayasası, BM tarafından belirlenen uluslararası hukuk, AB tarafından verilen taahhütler ve Finlandiya'nın imzaladığı uluslararası anlaşmalarla çeliştiğini söylüyor.

Yeni yasaya göre, Fin sınır muhafızları belirli koşullar altında geçiş noktalarında göçmenlerin iltica başvurularını reddedebilecek. Ancak çocuklar, engelliler ve sınır muhafızları tarafından özellikle savunmasız bir konumda olduğu düşünülen göçmenlerin girişleri reddedilmeyecek.

Geri itmeler, hem uluslararası hukuku hem de AB hukukunu ihlal ediyor. Ancak AB üyeleri Polonya, Letonya ve Litvanya daha önce Belarus'tan giriş yapmaya çalışan göçmenlerle ilgili olarak bu tartışmalı tedbire başvurmuştu.

Letonya, Litvanya ve Polonya, Finlandiya'dakine benzer yasalar çıkarmıştı.

1340 kilometrelik kara sınırı kapatılmıştı

Geçen sene Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından gerekli belgeleri olmayan 1300'den fazla göçmenin Rusya üzerinden ülkeye girdiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Helsinki yönetimi, 28 Kasım 2023'te Rusya ile olan 1340 kilometrelik kara sınırını kapatmıştı.

Finlandiya, 4 Nisan 2024'te aldığı kararla, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurmuştu.

2023'te ve bu yılın başlarında gelen göçmenlerin çoğu Afganistan, Mısır, Irak, Somali, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Ortadoğu ve Afrika'dan geliyor.
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