https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-antony-blinkenla-hamas-israil-muzakerelerini-gorustu-1087093244.html

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Hamas-İsrail müzakerelerini görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Hamas-İsrail müzakerelerini görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı gönderisinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T12:02+0300

2024-08-21T12:02+0300

2024-08-21T12:02+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin talebi üzerine yapılan görüşmede Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakerelerindeki son durumun ne olduğu ve bölgedeki gelişmeler olduğu bildirildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinin konu başlığını açıkladı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Pazartesi günü İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Sonrasında Mısır'a geçerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile görüşme yaptı ve son durağı ise Katar'ın başkenti Doha oldu.Blinken, Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin ‘aradaki boşlukları kapatacak’ yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını' bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/blinken-saldiri-durumunda-israili-savunmaya-hazir-olduklarini-duyurdu-1087027880.html

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