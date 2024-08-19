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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/blinken-saldiri-durumunda-israili-savunmaya-hazir-olduklarini-duyurdu-1087027880.html
Blinken, saldırı durumunda İsrail'i savunmaya hazır olduklarını duyurdu
Blinken, saldırı durumunda İsrail'i savunmaya hazır olduklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ziyaretinin ardından başkent Tel Aviv'de düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yönelik herhangi bir... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T22:58+0300
2024-08-19T22:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
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Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, ziyaretinin başlıca amacının “ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı" olduğunu vurgularken, bu bağlamda İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı sön dönemde, Washington'un kısa süre önce Ortadoğu'ya ek güç konuşlandırdığını hatırlattı.Blinken, “Bu unsurları konuşlandırmanın amacı saldırganlığı kışkırtmak değil, caydırmak ve bunun olmamasını sağlamaktır. Ama aynı zamanda, böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda, İsrail'i savunmak için tamamen hazırlıklı olacağımızı garanti etmektir” dedi.Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin ‘aradaki boşlukları kapatacak’ yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.ölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Teklife ilişkin detayları paylaşmadıGeçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Blinken, yeni teklifteki maddeleri açıklamadı.Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" duyurdu.İsrail'in talepleri doğrultusunda boşlukları kapatan anlaşmayı "Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini" dile getiren Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli esirin hayatını kaybedebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gideceğini söyleyen Blinken, Netanyahu'nun "kalıcı ateşkese razı olup olmadığıyla ilgili soruya" kaçamak cevap verdi.Hamas'ın anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini yineleyen Blinken, "anlaşmanın aşamalarla ilerleyeceği" yanıtını verdi.ABD'nin sunduğu, "boşlukları kapattığı" ifade edilen İsrail'in taleplerini de içeren anlaşma taslağının "aşamalarla ilerleyeceğini" belirten Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor" ifadesini kullandı.Blinken, İsrail istihbarat direktörlerinin Katar veya Mısır'da gerçekleşen görüşmelere gideceğini belirterek, "Hamas'ın önce anlaşmayı kabul etmesi sonra da aşamaları müzakere etmesi gerektiğini" dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html
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Blinken, saldırı durumunda İsrail'i savunmaya hazır olduklarını duyurdu

22:58 19.08.2024
© AP Photo / Kevin MohattAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Kevin Mohatt
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İsrail ziyaretinin ardından başkent Tel Aviv'de düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı durumunda, ülkesinin İsrail'i savunmak üzere Ortadoğu’daki unsurlarını konuşlandırmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.
Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, ziyaretinin başlıca amacının “ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı" olduğunu vurgularken, bu bağlamda İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı sön dönemde, Washington'un kısa süre önce Ortadoğu'ya ek güç konuşlandırdığını hatırlattı.
Blinken, “Bu unsurları konuşlandırmanın amacı saldırganlığı kışkırtmak değil, caydırmak ve bunun olmamasını sağlamaktır. Ama aynı zamanda, böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda, İsrail'i savunmak için tamamen hazırlıklı olacağımızı garanti etmektir” dedi.
Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin ‘aradaki boşlukları kapatacak’ yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.
ölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.
Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsraillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız, Gazze'deki esirlerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek.

Teklife ilişkin detayları paylaşmadı

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Blinken, yeni teklifteki maddeleri açıklamadı.
Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" duyurdu.
İsrail'in talepleri doğrultusunda boşlukları kapatan anlaşmayı "Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini" dile getiren Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli esirin hayatını kaybedebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.
İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gideceğini söyleyen Blinken, Netanyahu'nun "kalıcı ateşkese razı olup olmadığıyla ilgili soruya" kaçamak cevap verdi.
Hamas'ın anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini yineleyen Blinken, "anlaşmanın aşamalarla ilerleyeceği" yanıtını verdi.
ABD'nin sunduğu, "boşlukları kapattığı" ifade edilen İsrail'in taleplerini de içeren anlaşma taslağının "aşamalarla ilerleyeceğini" belirten Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor" ifadesini kullandı.
Blinken, İsrail istihbarat direktörlerinin Katar veya Mısır'da gerçekleşen görüşmelere gideceğini belirterek, "Hamas'ın önce anlaşmayı kabul etmesi sonra da aşamaları müzakere etmesi gerektiğini" dile getirdi.
ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
MULTİMEDYA
ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor
9 Ağustos, 18:41
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