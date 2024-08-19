https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/blinken-saldiri-durumunda-israili-savunmaya-hazir-olduklarini-duyurdu-1087027880.html

Blinken, saldırı durumunda İsrail'i savunmaya hazır olduklarını duyurdu

Blinken, saldırı durumunda İsrail'i savunmaya hazır olduklarını duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ziyaretinin ardından başkent Tel Aviv'de düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e yönelik herhangi bir... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T22:58+0300

2024-08-19T22:58+0300

2024-08-19T22:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, ziyaretinin başlıca amacının “ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı" olduğunu vurgularken, bu bağlamda İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı sön dönemde, Washington'un kısa süre önce Ortadoğu'ya ek güç konuşlandırdığını hatırlattı.Blinken, “Bu unsurları konuşlandırmanın amacı saldırganlığı kışkırtmak değil, caydırmak ve bunun olmamasını sağlamaktır. Ama aynı zamanda, böyle bir saldırının gerçekleşmesi durumunda, İsrail'i savunmak için tamamen hazırlıklı olacağımızı garanti etmektir” dedi.Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin ‘aradaki boşlukları kapatacak’ yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.ölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Teklife ilişkin detayları paylaşmadıGeçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Blinken, yeni teklifteki maddeleri açıklamadı.Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" duyurdu.İsrail'in talepleri doğrultusunda boşlukları kapatan anlaşmayı "Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini" dile getiren Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli esirin hayatını kaybedebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gideceğini söyleyen Blinken, Netanyahu'nun "kalıcı ateşkese razı olup olmadığıyla ilgili soruya" kaçamak cevap verdi.Hamas'ın anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini yineleyen Blinken, "anlaşmanın aşamalarla ilerleyeceği" yanıtını verdi.ABD'nin sunduğu, "boşlukları kapattığı" ifade edilen İsrail'in taleplerini de içeren anlaşma taslağının "aşamalarla ilerleyeceğini" belirten Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor" ifadesini kullandı.Blinken, İsrail istihbarat direktörlerinin Katar veya Mısır'da gerçekleşen görüşmelere gideceğini belirterek, "Hamas'ın önce anlaşmayı kabul etmesi sonra da aşamaları müzakere etmesi gerektiğini" dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html

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