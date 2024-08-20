https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-uzman-biden-neo-nazi-kiev-rejiminin-yaraticilarindan-biri-olarak-tarihe-gececek-1087075944.html

Rus uzman: Biden, neo-Nazi Kiev rejiminin yaratıcılarından biri olarak tarihe geçecek

Rus uzman: Biden, neo-Nazi Kiev rejiminin yaratıcılarından biri olarak tarihe geçecek

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın neo-Nazi Kiev rejiminin baş yaratıcılarından biri olarak tarihe geçeceğini belirtti. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T23:37+0300

2024-08-20T23:37+0300

2024-08-20T23:36+0300

görüş

abd

joe biden

kamala harris

megaupload

kim dotcom

neo-nazi

hitler

chicago

abd demokrat parti

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Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, ABD Başkanı Joe Biden'ın Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'deki neo-Nazizm sorununa değindiğini,ancak kendisinin de Ukrayna'daki Nazi taburlarına silah sağladığını söyledi.Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Biden'ı, Ukrayna'ya yüz binlerce cana mal olan Rusya ile vekalet savaşını kışkırtmakla suçlayarak “Joe Biden, Ukrayna'daki Nazi taburlarına silah gönderirken Amerika'daki kötü neo-Nazilerden bahsediyor. Biden neden Hitler gibi konuşuyor?” ifadelerini kullandı.ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, Biden'ın neo-Nazilerle ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Uzman, mevcut Başkan Biden'ın Demokrat Parti Ulusal Kurultayının ilk gününde konuşma yapmasının kendisi açısından oldukça aşağılayıcı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:Biden'ın konuşmasındaki çelişkilere dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Biden'ın neo-Nazi Kiev rejimini yaratanlardan biri olduğunu vurgulayan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Demokrat Parti Ulusal Kurultayı 19-22 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago'da düzenleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, ülkede 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine katılmak üzere partinin resmi adaylığını kabul etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/abdde-harrisin-adayliginin-resmiyet-kazanacagi-demokrat-parti-kongresi-basladi-1087024609.html

chicago

ukrayna

rusya

charlottesville

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