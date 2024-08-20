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Rus uzman: Biden, neo-Nazi Kiev rejiminin yaratıcılarından biri olarak tarihe geçecek
Rus uzman: Biden, neo-Nazi Kiev rejiminin yaratıcılarından biri olarak tarihe geçecek
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın neo-Nazi Kiev rejiminin baş yaratıcılarından biri olarak tarihe geçeceğini belirtti. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T23:37+0300
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görüş
abd
joe biden
kamala harris
megaupload
kim dotcom
neo-nazi
hitler
chicago
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Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, ABD Başkanı Joe Biden'ın Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'deki neo-Nazizm sorununa değindiğini,ancak kendisinin de Ukrayna'daki Nazi taburlarına silah sağladığını söyledi.Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Biden'ı, Ukrayna'ya yüz binlerce cana mal olan Rusya ile vekalet savaşını kışkırtmakla suçlayarak “Joe Biden, Ukrayna'daki Nazi taburlarına silah gönderirken Amerika'daki kötü neo-Nazilerden bahsediyor. Biden neden Hitler gibi konuşuyor?” ifadelerini kullandı.ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, Biden'ın neo-Nazilerle ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Uzman, mevcut Başkan Biden'ın Demokrat Parti Ulusal Kurultayının ilk gününde konuşma yapmasının kendisi açısından oldukça aşağılayıcı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:Biden'ın konuşmasındaki çelişkilere dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Biden'ın neo-Nazi Kiev rejimini yaratanlardan biri olduğunu vurgulayan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:Demokrat Parti Ulusal Kurultayı 19-22 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago'da düzenleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, ülkede 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine katılmak üzere partinin resmi adaylığını kabul etmesi bekleniyor.
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abd, joe biden, kamala harris, megaupload, kim dotcom, neo-nazi, hitler, chicago, abd demokrat parti, ukrayna, rusya, charlottesville
abd, joe biden, kamala harris, megaupload, kim dotcom, neo-nazi, hitler, chicago, abd demokrat parti, ukrayna, rusya, charlottesville

Rus uzman: Biden, neo-Nazi Kiev rejiminin yaratıcılarından biri olarak tarihe geçecek

23:37 20.08.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast50 yıllık siyaset hayatının son büyük konuşmasını gerçekleştiren Biden sahnede ağladı
50 yıllık siyaset hayatının son büyük konuşmasını gerçekleştiren Biden sahnede ağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, ABD Başkanı Joe Biden’ın neo-Nazi Kiev rejiminin baş yaratıcılarından biri olarak tarihe geçeceğini belirtti.
Dünyanın en büyük dosya paylaşım sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, ABD Başkanı Joe Biden'ın Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'deki neo-Nazizm sorununa değindiğini,ancak kendisinin de Ukrayna'daki Nazi taburlarına silah sağladığını söyledi.
Dotcom, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Biden'ı, Ukrayna'ya yüz binlerce cana mal olan Rusya ile vekalet savaşını kışkırtmakla suçlayarak “Joe Biden, Ukrayna'daki Nazi taburlarına silah gönderirken Amerika'daki kötü neo-Nazilerden bahsediyor. Biden neden Hitler gibi konuşuyor?” ifadelerini kullandı.
ABD dış ve iç politikaları alanında uzman Rus siyaset bilimci Dmitriy Drobnitskiy, Biden'ın neo-Nazilerle ilgili açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.
Uzman, mevcut Başkan Biden'ın Demokrat Parti Ulusal Kurultayının ilk gününde konuşma yapmasının kendisi açısından oldukça aşağılayıcı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
“Birincisi, Joe Biden'ın Demokrat Parti Ulusal Kurultayının ilk gününde konuşma yaptığı gerçeğine dikkat çekmek gerekiyor. Mevcut başkanın ilk gün çıkıp konuşma yapması başlı başına saçmalık ve aşağılanmadır. Dolayısıyla Demokratların Biden'a seçim kampanyasında yalnızca destekleyici bir rol bıraktığını söylemek mümkün. İkincisi, başkanın konuşması sırasında kurultaya katılanların salonu terk etmeye başlaması gerçeğidir. Biden’ın konuşması, Demokratlara adaylarını neden değiştirmeleri gerektiğini bir kez daha gösterdi. Biden kekeliyordu ve ne söylediğini anlamak zordu.”
Biden'ın konuşmasındaki çelişkilere dikkat çeken Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ABD'deki neo-Naziler konusuna gelince. 2020'de neden başkan olmaya karar verdiğinden bahsederken bunun ırkçılar ve neo-Nazilerle ilgili olduğu ortaya çıktı. Ağustos 2017'de Charlottesville'de gördükleri nedeniyle 2020'de başkanlığa aday olduğunu söyledi. Aşırılık yanlılarının ormandan meşalelerle çıktıklarını, Nazi gamalı haçlarını taktıklarını ve 30'ların başında Almanya'da duyulan Yahudi karşıtı sloganların aynısını attıklarından dem vurdu. Bunlar çifte standart; Amerikalı neo-Nazileri suçluyor ama Ukrayna’dakilere para gönderiyor.”
Biden'ın neo-Nazi Kiev rejimini yaratanlardan biri olduğunu vurgulayan uzman, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
“Joe Biden, neo-Nazi Kiev rejiminin baş yaratıcılarından biri olarak tarihe geçecek. ABD'ye gelince, onun başkanlığı tarihe en başarısız olanlardan biri olarak geçecek. Dürüst ve şeffaf olmayan seçimler sonucunda iktidara geldi ve son derece sağlıksız bir durumda olduğu için parti içi bir darbe ile iktidardan uzaklaştırıldı. Ekonomi kötüye giden bir sarmalda, ülke iç savaşın eşiğinde ve dünya Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde.”
Demokrat Parti Ulusal Kurultayı 19-22 Ağustos tarihleri ​​arasında Chicago'da düzenleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, ülkede 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine katılmak üzere partinin resmi adaylığını kabul etmesi bekleniyor.
Joe Biden ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
POLİTİKA
ABD'de Harris’in adaylığının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Kongresi başladı
19 Ağustos, 20:59
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