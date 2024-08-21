https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cumhurbaskanligi-kabinesi-ilk-kez-ankara-disinda-toplanacak-ahlat-belediye-baskani-duyurdu-1087111542.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Ankara dışında toplanacak: Ahlat belediye başkanı duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Ankara dışında toplanacak: Ahlat belediye başkanı duyurdu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos günü Kabine Toplantısı Ahlat ilçesinde yapılacak. Türkiye'de bir ilk olacak toplantının ana gündem... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T17:51+0300

2024-08-21T17:51+0300

2024-08-21T17:51+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

ahlat

malazgirt

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Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kabine Toplantısı'nı Ahlat'ta misafir edeceklerini duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ilk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılması için hazırlıklar başladı.953'üncü Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacakBasın açıklamasında konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/kabine-yarin-toplanacak-gundemde-hangi-konular-var-1083984800.html

türkiye

ahlat

malazgirt

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