https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cumhurbaskanligi-kabinesi-ilk-kez-ankara-disinda-toplanacak-ahlat-belediye-baskani-duyurdu-1087111542.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Ankara dışında toplanacak: Ahlat belediye başkanı duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Ankara dışında toplanacak: Ahlat belediye başkanı duyurdu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos günü Kabine Toplantısı Ahlat ilçesinde yapılacak. Türkiye'de bir ilk olacak toplantının ana gündem... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T17:51+0300
2024-08-21T17:51+0300
2024-08-21T17:51+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ahlat
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Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kabine Toplantısı'nı Ahlat'ta misafir edeceklerini duyurdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ilk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılması için hazırlıklar başladı.953'üncü Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacakBasın açıklamasında konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/kabine-yarin-toplanacak-gundemde-hangi-konular-var-1083984800.html
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez Ankara dışında toplanacak: Ahlat belediye başkanı duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 25 Ağustos günü Kabine Toplantısı Ahlat ilçesinde yapılacak. Türkiye'de bir ilk olacak toplantının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadele olacak.
Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kabine Toplantısı'nı Ahlat'ta misafir edeceklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ilk kez Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dışında bir ilçede yapılması için hazırlıklar başladı.
953'üncü Malazgirt Zaferi etkinlikleri öncesi Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, ilçedeki dernek başkanları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak
Basın açıklamasında konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi.