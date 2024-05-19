https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/kabine-yarin-toplanacak-gundemde-hangi-konular-var-1083984800.html

Kabine yarın toplanacak: Gündemde hangi konular var?

Kabine yarın toplanacak: Gündemde hangi konular var?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Baştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T18:57+0300

2024-05-19T18:57+0300

2024-05-19T18:57+0300

türkiye

kabine toplantısı

türkiye

recep tayyip erdoğan

terör

israil

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Kabine, yarın önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.Terörle mücadele masadaYurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

türkiye

israil

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kabine toplantısı, türkiye, recep tayyip erdoğan, terör, israil