https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cin-disisleri-bakanligi-abd-dunyanin-en-buyuk-nukleer-risk-kaynagi-1087092513.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın gizli nükleer stratejiye onay verdiği yönündeki haberlerden ciddi endişe duyduklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T11:36+0300
2024-08-21T11:36+0300
2024-08-21T11:40+0300
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mao ning
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nükleer silah
strateji
tehdit
risk
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, New York Times'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın orduya Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanması yönünde gizli talimat verdiği haberini değerlendirdi.“Çin söz konusu haber nedeniyle ciddi endişe duyuyor” diyen Mao, ABD’nin son yıllarda aralıksız olarak ‘Çin nükleer tehdidi’ iddiasını dile getirdiğine dikkat çekerek bu iddianın aslında sadece “kendi nükleer silahsızlanma yükümlülüklerinden kaçmak için bir bahane” olduğunu kaydetti.Günümüzde ABD’nin “nükleer tehdit konusunda dünyanın en büyük strateji risk yaratıcısı” olduğunu kaydeden Çinli diplomat, “Çin’in sahip olduğu nükleer cephaneliği, ABD’ninki kadar büyük değil. Ayrıca Çin, nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama politikasına, nükleer meşru müdafaa stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve nükleer kapasitesini sadece ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli minimum seviyede tutuyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/biden-gizli-nukleer-stratejiyi-onayladi-iddiasi-1087077380.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, abd, joe biden, nükleer silah, strateji, tehdit, risk
Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı
11:36 21.08.2024 (güncellendi: 11:40 21.08.2024)
ABD Başkanı Joe Biden'ın gizli nükleer stratejiye onay verdiği yönündeki haberlerden ciddi endişe duyduklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin nükleer tehdit konusunda dünyanın en büyük stratejik risk kaynağı olduğunu kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, günlük basın toplantısında, New York Times'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın orduya Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara hazırlanması yönünde gizli talimat verdiği haberini değerlendirdi.
“Çin söz konusu haber nedeniyle ciddi endişe duyuyor” diyen Mao, ABD’nin son yıllarda aralıksız olarak ‘Çin nükleer tehdidi’ iddiasını dile getirdiğine dikkat çekerek bu iddianın aslında sadece “kendi nükleer silahsızlanma yükümlülüklerinden kaçmak için bir bahane” olduğunu kaydetti.
Günümüzde ABD’nin “nükleer tehdit konusunda dünyanın en büyük strateji risk yaratıcısı” olduğunu kaydeden Çinli diplomat, “Çin’in sahip olduğu nükleer cephaneliği, ABD’ninki kadar büyük değil. Ayrıca Çin, nükleer silahı kullanan ilk taraf olmama politikasına, nükleer meşru müdafaa stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve nükleer kapasitesini sadece ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli minimum seviyede tutuyor” diye ekledi.