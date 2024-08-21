'Böyle çöp ev görülmedi': 4 kamyon pislik çıktı, temizlik işçisi fenalaşarak hastanelik oldu
14:31 21.08.2024 (güncellendi: 14:32 21.08.2024)
© İHAAdana
© İHA
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Adana'da mahallelinin ihbarı üzerine bir eve gelen belediye ekipleri evden 4 kamyon çöp çıkardı. 10 saat süren temizlik sırasında bir temizlik işçisi de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Adana Seyhan Yeşilyurt Mahallesi'nde Abdullah Aslan'a ait evden uzun süredir pis kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri yetkililere haber verdi. Bölgeye polis ekipleri ve Seyhan Belediyesi'ne ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.
Temizlik çalışmaları 10 saat sürdü
Polis nezaretinde eve giren işçiler adeta bir çöplükle karşılaşırken, 10 saat boyunca temizlik yapmak zorunda kaldılar. Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.
İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4 kamyon çöp çıkarıldı
Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.
Mahalleli Osman Köksal ise "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.
Mahalleli Osman Köksal ise "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.