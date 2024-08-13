https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/bir-turlu-temizlenmeyen-ev-50-ton-cop-temizlenmisti-30-ton-daha-cikti-1086781542.html

Bir türlü temizlenmeyen ev: 50 ton çöp temizlenmişti, 30 ton daha çıktı

Bir türlü temizlenmeyen ev: 50 ton çöp temizlenmişti, 30 ton daha çıktı

Sputnik Türkiye

Geçen yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan vatandaş tekrar çöp biriktirmeye başladı. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T09:59+0300

2024-08-13T09:59+0300

2024-08-13T09:59+0300

yaşam

çöp

plastik çöp

çöp toplama

çöp torbası

koku

eskişehir

odunpazarı

belediye

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Eskişehir'de geçen yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan vatandaş tekrar sokakta bulduğu malzemeleri biriktirmeye başladı. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.Eskişehir'de 55 yaşında ve engelli olduğu iddia edilen B.K., sokaktan bulduğu çöpleri ve malzemeleri evinde topladı. Dairesindeki alanın iyice dolması üzerine şahıs kendi garajı ve ortak kullanım alanı olan apartman bahçesinde de çöp biriktirdi. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.Ekipler 2 adet kamyon ile polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde hanenin temizlenmesi amacıyla adrese gitti. Bülent K., kapıyı açmayacağını ve çöp biriktirmediğini belirterek ekiplere zorluk çıkarttı.Daireye çilingir yardımıyla girildiTüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan haneye belediye ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Geçtiğimiz yıl 50 ton çöp temizlenen 140 metrekarelik haneden bu yıl da yaklaşık 30 ton çöp çıkartıldı.

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