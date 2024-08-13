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Bir türlü temizlenmeyen ev: 50 ton çöp temizlenmişti, 30 ton daha çıktı
Bir türlü temizlenmeyen ev: 50 ton çöp temizlenmişti, 30 ton daha çıktı
Sputnik Türkiye
Geçen yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan vatandaş tekrar çöp biriktirmeye başladı. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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Eskişehir'de geçen yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan vatandaş tekrar sokakta bulduğu malzemeleri biriktirmeye başladı. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.Eskişehir'de 55 yaşında ve engelli olduğu iddia edilen B.K., sokaktan bulduğu çöpleri ve malzemeleri evinde topladı. Dairesindeki alanın iyice dolması üzerine şahıs kendi garajı ve ortak kullanım alanı olan apartman bahçesinde de çöp biriktirdi. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.Ekipler 2 adet kamyon ile polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde hanenin temizlenmesi amacıyla adrese gitti. Bülent K., kapıyı açmayacağını ve çöp biriktirmediğini belirterek ekiplere zorluk çıkarttı.Daireye çilingir yardımıyla girildiTüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan haneye belediye ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Geçtiğimiz yıl 50 ton çöp temizlenen 140 metrekarelik haneden bu yıl da yaklaşık 30 ton çöp çıkartıldı.
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çöp, çöp ev, 50 ton çöp çıkarılan ev, 30 ton çöp çıkarılan ev, eskişehir çöp ev, eskişehir çöp konteyner, eskişehir çöplük,

Bir türlü temizlenmeyen ev: 50 ton çöp temizlenmişti, 30 ton daha çıktı

09:59 13.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN-AW266106Çöp ev
Çöp ev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - EMİR ERTEN-AW266106
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Geçen yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan vatandaş tekrar çöp biriktirmeye başladı. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi adresten 30 ton çöp çıkardı.
Eskişehir'de geçen yıl evinden 50 ton çöp çıkarılan vatandaş tekrar sokakta bulduğu malzemeleri biriktirmeye başladı. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.
Eskişehir'de 55 yaşında ve engelli olduğu iddia edilen B.K., sokaktan bulduğu çöpleri ve malzemeleri evinde topladı. Dairesindeki alanın iyice dolması üzerine şahıs kendi garajı ve ortak kullanım alanı olan apartman bahçesinde de çöp biriktirdi. Mahallelinin kötü kokular üzerine yetkililere haber vermesiyle Odunpazarı Belediyesi harekete geçti.
Ekipler 2 adet kamyon ile polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde hanenin temizlenmesi amacıyla adrese gitti. Bülent K., kapıyı açmayacağını ve çöp biriktirmediğini belirterek ekiplere zorluk çıkarttı.

Daireye çilingir yardımıyla girildi

Tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan haneye belediye ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Geçtiğimiz yıl 50 ton çöp temizlenen 140 metrekarelik haneden bu yıl da yaklaşık 30 ton çöp çıkartıldı.
Çöp - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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