https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ana-muhalefet-lideri-lapid-netanyahuyu-hedef-aldi-muzakelereleri-sabote-etme-girisimleri-1087068564.html
Ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu hedef aldı: 'Müzakelereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı'
Ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu hedef aldı: 'Müzakelereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı'
Sputnik Türkiye
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan müzakerelere yönelik... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T19:11+0300
2024-08-20T19:11+0300
2024-08-20T19:11+0300
israil- filistin çatışması
yair lapid
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israil
israil-filistin
filistin
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gazze şeridi
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Ana muhalefet lider Lapid, esir takası müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'yu hedef aldı.Bir an önce esir takası mutabakatı yapılması çağrısı yapan Lapid, "Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı. Hepsi (İsrailli esirler) ölmeden önce, hemen bir anlaşmaya varılmalı" ifadelerini kullandı.İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi üyesi Gadi Eisenkot da katıldığı bir radyo programında esir takası müzakerelerindeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi.İsrailli bakanların birçoğunun esir takası mutabakatını desteklediğini aktaran Eisenkot, olası bir anlaşmaya Netanyahu'nun karşı çıktığını söyledi.Eisenkot, Netanyahu'nun esirleri geri getirmeyi istediğini ancak mutabakat için "cesur kararlar" almaya hazır olmadığını kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu. Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/israil-gazzenin-kuzeyinde-sivillerin-sigindigi-okula-saldirdi-10-olu-1087058571.html
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Ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu hedef aldı: 'Müzakelereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı'
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan müzakerelere yönelik sabotajlarının durdurulması gerektiğini belirterek anlaşma çağrısı yaptı.
Ana muhalefet lider Lapid, esir takası müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'yu hedef aldı.
Bir an önce esir takası mutabakatı yapılması çağrısı yapan Lapid, "Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı. Hepsi (İsrailli esirler) ölmeden önce, hemen bir anlaşmaya varılmalı" ifadelerini kullandı.
İsrail Savaş Kabinesi eski üyesi üyesi Gadi Eisenkot da katıldığı bir radyo programında esir takası müzakerelerindeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi.
İsrailli bakanların birçoğunun esir takası mutabakatını desteklediğini aktaran Eisenkot, olası bir anlaşmaya Netanyahu'nun karşı çıktığını söyledi.
Eisenkot, Netanyahu'nun esirleri geri getirmeyi istediğini ancak mutabakat için "cesur kararlar" almaya hazır olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu. Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.