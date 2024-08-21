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Avrupa Birliği, 'maymun çiçeği virüsü' sebebiyle sınır kontrolleri ve aşılama planı yapmayı reddetti
Avrupa Birliği, 'maymun çiçeği virüsü' sebebiyle sınır kontrolleri ve aşılama planı yapmayı reddetti
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği sağlık otoritelerinin yeni maymun çiçeği virüsü varyantının geniş halk kitleleri için oluşturabileceği riski 'düşük' olarak değerlendirmesi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T18:18+0300
2024-08-21T18:30+0300
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avrupa birliği
mpox
avrupa
maymun çiçeği virüsü
aşılama
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Avrupa Komisyonu Sağlık Güvenliği Komitesi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA) ile 19 Ağustos yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü riskini engellemek için sınır kontrolleri uygulamaya ya da virüse karşı blok çapında aşılama başlatmaya gerek olmadığı dile getirildi.Basına demeç veren Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Sağlık Güvenliği Komitesi'nin şu an için maymun çiçeği virüsü aşılamasına ilişkin görüşün güncellenmesine gerek olmadığı konusunda mutabık kaldığını belirterek, “Bu durum Avrupa'da bir halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirilmemelidir” dedi.Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol Merkezi'nden katılımcıların da yer aldığı ve çevimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında sözcü, “Sağlık Güvenliği Komitesi üyeleri, yakın koordineli bir yaklaşımın önemi ve durumu çok yakından izlemeye devam etme ihtiyacı konusunda mutabık kaldılar” cümlesinin altını çizdi.Şimdilik belirli gruplar için aşılama tavsiyeleri sürdürüleceğini dile getirilen açıklamada, bu durumun genel nüfusa yayılmasının ise 'şimdilik' göz ardı edildiği aktarıldı.Yetkililer söz konusu toplantının maksadını ise, Avrupa Birliği'nde gelişen maymun çiçeği virüsü vaziyetini ve genel nüfus için aşılama tavsiyeleri ile yüksek riskli bölgelerden gelen yolcuların sınır gözetimi gibi daha fazla ortak önlem alınması ihtiyacını tartışmak olarak dile getirdi.İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, toplantının ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sınırlarda herhangi bir tedbir uygulamamakla birlikte, İspanyol hükümetinin İspanya'ya seyahat eden kişilere yönelik mevcut bilgileri artırmak için havaalanı yetkilileri ve havayolu şirketleriyle birlikte çalışacağını söyledi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi geçen hafta, virüsün birçok Afrika ülkesinde yayılması nedeniyle Avrupa'nın daha fazla ithal maymun çiçeği virüsü vakası görmesinin 'kuvvetle muhtemel' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bununla birlikte, Avrupa'daki etkinin düşük olduğunu değerlendirilen açıklamada, bölgeye ulaşan vakalarla başa çıkmak için 'yüksek düzeyde hazırlık planlaması ve farkındalık yaratma faaliyetleri' önerilmişti.Söz konusu faaliyetlere, Avrupa'daki maymun çiçeği virüsü vakalarını tespit etmek için etkili gözetim, test ve temaslı takibi de dahil edilmişti.Fransa'dan, maymun çiçeği virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözüFransa, M çiçeği (mpox) virüsünün görüldüğü Afrika ülkelerine 100 bin doz aşı sağlama taahhüdünde bulundu.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da M çiçeği virüsüne karşı 232 aşı merkezi açıldığını ve hastalıktan en çok etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü verildiğini duyurdu.Attal, Fransız sağlık sisteminin virüse karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.Fransa Başbakanı Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, sağlanacak 100 bin doz aşının virüsten en çok etkilenen ülkelere Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ulaştırılacağını kaydetti.Fransa'da henüz M çiçeği virüsüne rastlanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afrikada-maymun-cicegi-salginina-karsi-asilamalara-baslanacak-1087107194.html
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Avrupa Birliği, 'maymun çiçeği virüsü' sebebiyle sınır kontrolleri ve aşılama planı yapmayı reddetti

18:18 21.08.2024 (güncellendi: 18:30 21.08.2024)
© AP Photo / Juan KaritaABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.
ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği aşısı randevuları için oluşturulan internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Juan Karita
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Avrupa Birliği sağlık otoritelerinin yeni maymun çiçeği virüsü varyantının geniş halk kitleleri için oluşturabileceği riski 'düşük' olarak değerlendirmesi sebebiyle bu duruma karşı sınır kontrolleri ve toplu aşılama gibi herhangi bir önlem alınmayacağını belirtildi.
Avrupa Komisyonu Sağlık Güvenliği Komitesi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA) ile 19 Ağustos yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü riskini engellemek için sınır kontrolleri uygulamaya ya da virüse karşı blok çapında aşılama başlatmaya gerek olmadığı dile getirildi.
Basına demeç veren Avrupa Komisyonu Sözcüsü, Sağlık Güvenliği Komitesi'nin şu an için maymun çiçeği virüsü aşılamasına ilişkin görüşün güncellenmesine gerek olmadığı konusunda mutabık kaldığını belirterek, “Bu durum Avrupa'da bir halk sağlığı acil durumu olarak değerlendirilmemelidir” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol Merkezi'nden katılımcıların da yer aldığı ve çevimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında sözcü, “Sağlık Güvenliği Komitesi üyeleri, yakın koordineli bir yaklaşımın önemi ve durumu çok yakından izlemeye devam etme ihtiyacı konusunda mutabık kaldılar” cümlesinin altını çizdi.
Şimdilik belirli gruplar için aşılama tavsiyeleri sürdürüleceğini dile getirilen açıklamada, bu durumun genel nüfusa yayılmasının ise 'şimdilik' göz ardı edildiği aktarıldı.
Yetkililer söz konusu toplantının maksadını ise, Avrupa Birliği'nde gelişen maymun çiçeği virüsü vaziyetini ve genel nüfus için aşılama tavsiyeleri ile yüksek riskli bölgelerden gelen yolcuların sınır gözetimi gibi daha fazla ortak önlem alınması ihtiyacını tartışmak olarak dile getirdi.
İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, toplantının ardından sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sınırlarda herhangi bir tedbir uygulamamakla birlikte, İspanyol hükümetinin İspanya'ya seyahat eden kişilere yönelik mevcut bilgileri artırmak için havaalanı yetkilileri ve havayolu şirketleriyle birlikte çalışacağını söyledi.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi geçen hafta, virüsün birçok Afrika ülkesinde yayılması nedeniyle Avrupa'nın daha fazla ithal maymun çiçeği virüsü vakası görmesinin 'kuvvetle muhtemel' olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bununla birlikte, Avrupa'daki etkinin düşük olduğunu değerlendirilen açıklamada, bölgeye ulaşan vakalarla başa çıkmak için 'yüksek düzeyde hazırlık planlaması ve farkındalık yaratma faaliyetleri' önerilmişti.
Söz konusu faaliyetlere, Avrupa'daki maymun çiçeği virüsü vakalarını tespit etmek için etkili gözetim, test ve temaslı takibi de dahil edilmişti.

Fransa'dan, maymun çiçeği virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü

Fransa, M çiçeği (mpox) virüsünün görüldüğü Afrika ülkelerine 100 bin doz aşı sağlama taahhüdünde bulundu.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da M çiçeği virüsüne karşı 232 aşı merkezi açıldığını ve hastalıktan en çok etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü verildiğini duyurdu.
Attal, Fransız sağlık sisteminin virüse karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.
Fransa Başbakanı Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, sağlanacak 100 bin doz aşının virüsten en çok etkilenen ülkelere Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ulaştırılacağını kaydetti.
Fransa'da henüz M çiçeği virüsüne rastlanmadı.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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Afrika'da maymun çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacak
16:43
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