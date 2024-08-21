https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bir-kursk-koyunun-sakinleri-polonyalilarin-gelip-onlara-acimayacagi-yonundeki-tehditler-uzerine-1087105093.html
Bir Kursk köyünün sakinleri, Polonyalıların gelip onlara acımayacağı yönündeki tehditler üzerine kaçtı
Bir Kursk köyünün sakinleri, Polonyalıların gelip onlara acımayacağı yönündeki tehditler üzerine kaçtı
Sputnik Türkiye
Kursk bölgesinin sakinlerinden Andrey Voynov, sınıra yakın bir köye saldıran Ukrayna askerlerinin, sakinleri yakında Polonyalıların gelip hiç kimseye... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T16:04+0300
2024-08-21T16:04+0300
2024-08-21T16:04+0300
ukrayna krizi
rusya
kursk bölgesi
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
polonyalı
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Voynov, Sputnik’e demecinde bombardıman tehdidine rağmen sınırdaki köyün sakinlerini kayık ile tahliye ettiğini, köye saldıran Ukrayna askerlerinin, yakında Polonyalıların gelip hiç kimseye acımayacakları şeklinde tehdit ettikleri için insanların kaçmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.Arkadaşları ile birlikte köyün sakinlerini 3 kayıkla tahliye ettiklerini anlatan Voynov, son seferi yaparken geriye kalan köy sakinlerini tarlalarda ve ormanlık bölgede aramak zorunda kaldıklarını, bu kişilerin evlerinde kalmak istediklerini fakat Ukrayna askerlerinin kendilerini Polonyalıların gelip hiç kimseye acımayacakları şeklinde tehdit ettiklerini ifade etti.Voynov, “Bir tanıdığımız, Snagost (Kursk bölgesindeki bir köy) yakınında Ukrayna ordusundan 3 askerin içinde bulundukları otomobili durdurduğunu, iki askerin hangi milliyetten olduklarının anlaşılmadığını, üçüncüsünün ise kesin Ukraynalı olduğunu anlattı. Askerler otomobilde silah olup olmadığını kontrol ettikten ve olmadığından emin olduktan sonra Ukraynalının, ‘defolun buradan, Polonyalılar gelirse hayatta kalamazsınız, size acımazlar’ dediğini anımsattı” diye konuştu.Köyde sadece 70 yaşında bir yaşlı adam ile tekerlekli sandalye kullanan eşinin ve yatalak annesinin kaldığını dile getiren Voynov, daha önce kendileri ile iletişim halinde olduklarını ancak bir süredir haber alınamadığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html
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rusya, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, polonyalı, tahliye
rusya, kursk bölgesi, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, polonyalı, tahliye
Bir Kursk köyünün sakinleri, Polonyalıların gelip onlara acımayacağı yönündeki tehditler üzerine kaçtı
Kursk bölgesinin sakinlerinden Andrey Voynov, sınıra yakın bir köye saldıran Ukrayna askerlerinin, sakinleri yakında Polonyalıların gelip hiç kimseye acımayacakları şeklinde tehdit ettikleri için insanların kaçmaktan başka çare bulamadığını anlattı.
Voynov, Sputnik’e demecinde bombardıman tehdidine rağmen sınırdaki köyün sakinlerini kayık ile tahliye ettiğini, köye saldıran Ukrayna askerlerinin, yakında Polonyalıların gelip hiç kimseye acımayacakları şeklinde tehdit ettikleri için insanların kaçmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.
Arkadaşları ile birlikte köyün sakinlerini 3 kayıkla tahliye ettiklerini anlatan Voynov, son seferi yaparken geriye kalan köy sakinlerini tarlalarda ve ormanlık bölgede aramak zorunda kaldıklarını, bu kişilerin evlerinde kalmak istediklerini fakat Ukrayna askerlerinin kendilerini Polonyalıların gelip hiç kimseye acımayacakları şeklinde tehdit ettiklerini ifade etti.
Voynov, “Bir tanıdığımız, Snagost (Kursk bölgesindeki bir köy) yakınında Ukrayna ordusundan 3 askerin içinde bulundukları otomobili durdurduğunu, iki askerin hangi milliyetten olduklarının anlaşılmadığını, üçüncüsünün ise kesin Ukraynalı olduğunu anlattı. Askerler otomobilde silah olup olmadığını kontrol ettikten ve olmadığından emin olduktan sonra Ukraynalının, ‘defolun buradan, Polonyalılar gelirse hayatta kalamazsınız, size acımazlar’ dediğini anımsattı” diye konuştu.
Köyde sadece 70 yaşında bir yaşlı adam ile tekerlekli sandalye kullanan eşinin ve yatalak annesinin kaldığını dile getiren Voynov, daha önce kendileri ile iletişim halinde olduklarını ancak bir süredir haber alınamadığını sözlerine ekledi.