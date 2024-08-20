https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/demokratlarin-kongresinde-tacini-harrise-devreden-biden-sahnede-aglayarak-uzun-sure-kizina-sarildi-1087031537.html

Demokratların Kongresi'nde 'tacını' Harris'e devreden Biden sahnede ağlayarak uzun süre kızına sarıldı

Demokratların Kongresi'nde 'tacını' Harris'e devreden Biden sahnede ağlayarak uzun süre kızına sarıldı

Sputnik Türkiye

Demokrat Parti içinde Biden döneminin sona erdiğini ve Harris döneminin başlayacağının ilanı olarak bugün gerçekleştirilen Demokrat Parti Kongresi'nde salona... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T07:00+0300

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İki ay önce Demokratların başkan adayı olan Joe Biden, şimdi ise Kamala Harris'in parti içinde 'taç giyme töreniyle' sona erecek kongrenin konuşmacılarından biri.Hali hazırdaki ABD Başkanı gecenin son konuşmasını yapmadan önce sahneye çıkarken göz yaşlarını tutamayarak kızı Ashley Biden'a uzun uzun sarıldı. Salondaki partililer "Teşekkürler Joe" sloganları atarken, Biden ise buna "Amerika seni seviyorum" şeklinde karşılık verdi.50 yıllık siyaset hayatının son büyük konuşmasını gerçekleştirdi: Harris'ten 'son görev'Demokratların ABD Başkan adayı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz da ayağa kalkarak kalabalıkla birlikte Biden'a 'son görevlerini' yerine getirerek ayakta alkışladı. Biden'ın yardımcıları bu konuşmayı bir veda olarak nitelendirmese de, birçok kişi bu anın Biden’ın 50 yıllık siyasi kariyerindeki son büyük sahne alışlarından biri olduğunu düşünüyor.Bu kongre, Demokrat Parti içinde bir dönemin sona erdiğinin ve yeni bir liderliğin başladığının işareti olarak tarihe geçecek.

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