https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerimizle-guzel-bir-haberi-paylasmak-istiyorum-1087119382.html
Bakan Tekin duyurdu: 'Öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum'
Bakan Tekin duyurdu: 'Öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin, mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin "Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T23:18+0300
2024-08-21T23:18+0300
2024-08-21T23:32+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
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öğretmen atamaları
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmenlerle ilgili sosyal medyadan bir duyuruda bulundu."Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanan Bakan Tekin şu açıklamada bulundu:Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacağını bildiren Tekin, 26 Ağustos 2024 tarihinde ise atamaları gerçekleşeceğini belirtti.
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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, atama, öğretmen atamaları
milli eğitim bakanlığı, öğretmen, atama, öğretmen atamaları
Bakan Tekin duyurdu: 'Öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum'
23:18 21.08.2024 (güncellendi: 23:32 21.08.2024)
Milli Eğitim Bakanı Tekin, mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin "Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı. Bakan Tekin başvuru ve atama tarihlerini de duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmenlerle ilgili sosyal medyadan bir duyuruda bulundu.
"Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanan Bakan Tekin şu açıklamada bulundu:
"2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. "
Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacağını bildiren Tekin, 26 Ağustos 2024 tarihinde ise atamaları gerçekleşeceğini belirtti.