https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-tekin-duyurdu-ogretmenlerimizle-guzel-bir-haberi-paylasmak-istiyorum-1087119382.html

Bakan Tekin duyurdu: 'Öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum'

Bakan Tekin duyurdu: 'Öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, mazerete bağlı yer değişikliğine ilişkin "Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T23:18+0300

2024-08-21T23:18+0300

2024-08-21T23:32+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

atama

öğretmen atamaları

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmenlerle ilgili sosyal medyadan bir duyuruda bulundu."Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanan Bakan Tekin şu açıklamada bulundu:Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacağını bildiren Tekin, 26 Ağustos 2024 tarihinde ise atamaları gerçekleşeceğini belirtti.

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milli eğitim bakanlığı, öğretmen, atama, öğretmen atamaları