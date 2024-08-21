https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-uraloglu-basinizda-erdogan-gibi-bir-lider-varsa-allah-bereketini-de-o-isin-kolayligini-da-1087119109.html

Bakan Uraloğlu: Başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor

Bakan Uraloğlu: Başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamasında, Bitlis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği desteğe devam etmesi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T23:17+0300

2024-08-21T23:17+0300

2024-08-21T23:17+0300

politika

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

bitlis

recep tayyip erdoğan

ak parti

adalet ve kalkınma partisi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşmasında, Bitlis'te 13 belediyenin 10'unu aldıklarını belirterek Bitlis'in en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonra AK Parti'ye desteğini ve duruşunu göstermeye devam ettiği müddetçe Bitlis'e ne lazımsa onun yapılacağını vurguladı.Kentteki yatırımlara devam edeceklerini, kalan çalışmaları da kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirten Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:Bedel ödenerek kazanılan ve yurt edinilen ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "31 Mart gecesi Bitlis'in durumunu özellikle takip ettim. Asla vatandaşımızda bir hata bulamayız. Eksiklik varsa bizde buluruz. Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız" diye konuştu.Seçim sonuçlarını hep beraber takip ettiklerini anlatan Uraloğlu sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

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Sputnik Türkiye

türkiye, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bitlis, recep tayyip erdoğan, ak parti, adalet ve kalkınma partisi