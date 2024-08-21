Bakan Uraloğlu: Başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamasında, Bitlis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği desteğe devam etmesi halinde şehre ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayarak Erdoğan gibi bir lider olduğu sürece Allah'ın bereketi de o işin kolaylığını da verdiği dile getirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuşmasında, Bitlis'te 13 belediyenin 10'unu aldıklarını belirterek Bitlis'in en başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonra AK Parti'ye desteğini ve duruşunu göstermeye devam ettiği müddetçe Bitlis'e ne lazımsa onun yapılacağını vurguladı.
Kentteki yatırımlara devam edeceklerini, kalan çalışmaları da kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirten Uraloğlu şu cümleleri kaydetti:
2005-2008 yıllarında Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptım. Gecenin bir vaktinde arkadaşım beni aradı. Çorum-Samsun istikametinde seyrediyorlar. Aradığında 'bu yolları yaptınız ya o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımızdan, sizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. AK Parti hükümetlerimizden önce devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor, şimdi de devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu paraları nereden buluyor diyoruz' dedi. Tam da bizim durduğumuz nokta bu. Eğer siz Allah rızası için iyi niyetle yola çıkarsanız, hele hele başınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor.
Bedel ödenerek kazanılan ve yurt edinilen ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "31 Mart gecesi Bitlis'in durumunu özellikle takip ettim. Asla vatandaşımızda bir hata bulamayız. Eksiklik varsa bizde buluruz. Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız" diye konuştu.
Seçim sonuçlarını hep beraber takip ettiklerini anlatan Uraloğlu sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:
Oradan elbette hepimizin çıkaracağı sonuçlar var. İhtiyacınız neyse onu yapacağız dedik, yapıyoruz. O bizim görevimiz ama hepimizin bundan daha önemli ve kıymetli bir görevi var. O görev de şudur, önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Zaman zaman eleştirdiğimiz gençlerin 30 yaş altını AK Parti nimetleriyle büyüttük. Bunlar bizim gençlerimiz. Bunların eksiği de fazlası da bizimdir. Her şeyiyle bu gençlerimiz bizim. O zaman ailemizle önce çocuklarımıza, sonra aile bireylerimize, akrabamıza, apartmanımıza, mahallemize ve ilimize çıkacağız. Bunun için kıymetli olan nedir biliyor musunuz? Bu hizmetlerden ziyade şöyle elimizle dokunabilmektir. O noktada da AK Parti teşkilatları bugüne kadar elinden geleni yapmıştır. Bundan sonrada özellikle Bitlisimizde bunu yapacaklarına canı gönülden inanıyorum.