https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bahceli-dem-partili-vekillerin-maaslari-kesilip-sehit-ailelerine-aktarilsin-1087109806.html
Bahçeli: DEM Partili vekillerin maaşları kesilip, şehit ailelerine aktarılsın
Bahçeli: DEM Partili vekillerin maaşları kesilip, şehit ailelerine aktarılsın
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 57 DEM Partili milletvekilinin maaşı ve Hazine yardımının kesilmesi gerektiğini söyledi. MHP lideri... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T17:13+0300
2024-08-21T17:13+0300
2024-08-21T17:35+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
dem parti
hazine
maaş
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilmesini ve şehit ailelerine verilmesini duyurdu."Terör(izm)le mücadele, milli güç unsurlarının bir konsept dahilinde seferber edilmesini gerektiren bütünlükçü ve çok boyutlu mekanizmalar toplamı; aynı zamanda siyasi, stratejik, ekonomik, güvenlik, psikolojik ve diplomatik yönleri bulunan değişken ve dinamik süreçlerin muhassalasıdır” diyen MHP lideri Bahçeli, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Teröristlere aktarılan hazine kaynağımızın derhal kesilmesi mecburiyet'MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin Hazine yardımlarının kesilmesi gerektiğini belirterek, bu kaynağın şehit ailelerine aktarılmasını istedi.Bahçeli şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240213/devlet-bahceli-artik-uzaya-da-turkce-bakmanin-vakti-gelmistir-1080674650.html
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devlet bahçeli, mhp, dem parti, terör açıklaması, hazine yardımı alan partiler, milletvekili maaşları, hdp, dem, belediye, emekli maaşları
devlet bahçeli, mhp, dem parti, terör açıklaması, hazine yardımı alan partiler, milletvekili maaşları, hdp, dem, belediye, emekli maaşları
Bahçeli: DEM Partili vekillerin maaşları kesilip, şehit ailelerine aktarılsın
17:13 21.08.2024 (güncellendi: 17:35 21.08.2024)
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 57 DEM Partili milletvekilinin maaşı ve Hazine yardımının kesilmesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, bu kaynağın şehit ailelerine aktarılması gerektiğini ifade etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilmesini ve şehit ailelerine verilmesini duyurdu.
"Terör(izm)le mücadele, milli güç unsurlarının bir konsept dahilinde seferber edilmesini gerektiren bütünlükçü ve çok boyutlu mekanizmalar toplamı; aynı zamanda siyasi, stratejik, ekonomik, güvenlik, psikolojik ve diplomatik yönleri bulunan değişken ve dinamik süreçlerin muhassalasıdır” diyen MHP lideri Bahçeli, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
PKK’nın milis unsuru olan DEM’in TBMM’de 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır.
Ayrıca DEM’in 171 milletvekili danışmanın hazineden aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş da 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimi de DEM’in 2024 yılında hazineden aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır.
Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı DEM’in düşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır.
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu düşünüldüğünde neredeyse 76 bin emeklimizin hakkı terör örgütüne adeta kurşun, silah ve bomba parası olarak hibe edilmektedir.
'Teröristlere aktarılan hazine kaynağımızın derhal kesilmesi mecburiyet'
MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin Hazine yardımlarının kesilmesi gerektiğini belirterek, bu kaynağın şehit ailelerine aktarılmasını istedi.
Bahçeli şöyle devam etti:
Emeklilerimizi ve ekonomik gelişmeleri çarpıtıp istismar eden tatlı su kurnazlarının, sinsi fırsatçıların, DEM’lenmiş CHP’nin ve marjinal yedeklerinin bu ibretlik gerçekler karşısında vereceği hiçbir cevap yoktur.
Bölücülere ve dolaylı şekilde teröristlere aktarılan hazine kaynağımızın derhal kesilmesi, devlete ve millete ihanet eden kenelerin ayıklanması hiçbir şekilde ertelenemez bir mecburiyet ve mükellefiyettir.
Dünyanın hiçbir yerinde ülkesine kast edip de geçimini ve geleceğini o ülke üzerinden sağlayan bir şebekeye müsaade edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir.
Adalet, ahlak, hakkaniyet ve kul hakkını gözetmek için vakit gelmiş, mahut ve malum tarihi görev aziz millet evlatlarının irade namusuna emanet edilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’yla birlikte bu görevi omuzlamaya muktedirdir.
Aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi hürmetle anarken, onların mücadele onurlarının asla gölgelenmeyeceğini de herkesin bilmesinde sonsuz yarar olacaktır.