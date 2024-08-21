Avukatı 'Fenomenliğe devam edecek' diyerek açıkladı: 'Dilan Polat’a ait hiçbir araç polis arabası yapılmadı'

“Temmuzun başında ihtarnamemiz hazırlandı. İhtarname sadece bir gizli tanık, üç tane başka suçlardan hükümlü olan ve Dilan-Engin Polat’ı birebir görmemiş insanların beyanlarına ilişkin olarak verilmiş kararlı beyanlardan ibaret bir ihtarnameydi. Somut olarak hiçbir teknik veri, somut delil yer almayan bir iddianameydi. Bu noktada iki asli ceza mahkemesi iddianameyi değerlendirdi ve delil yetersizliğinden, dava açmaya yeterli bir iddianame olmadığı gerekçesiyle iddianameyi kabul etmedi ve iade etti. Akabinde savcılık bu karara itiraz etti ve zorunlu olarak kesin bir ceza verildi ve asli ceza mahkemesine dava açıldı. Bu iddianame delil yetersizliğinden zaten iade edilmiş bir iddianameydi. Akabinde dava açıldıktan sonra tensip kararı düzenlendi, ertesi gün MASAK raporu geldi. Bu rapor da son ve nihai bir rapordu. Ondan önce de dosyaya girmiş olan üç ayrı rapor vardı. Hepsiyle uyuşan ama son noktanın konduğu bir rapordu.

Bu raporda da dosya içerisinde herhangi bir örgütsel faaliyet olmadığı, bunların sadece aile şirketleri olduğu, dokuz ay boyunca banka kayıtları da dahil her türlü araştırma yapıldıktan sonra ulaşılan verilerle kara paraya ilişkin hiçbir somut veriye rastlanmadığı, yasa dışı yollardan elde edilmiş bir gelirin bulunmadığı test edilmiş oldu. Bu noktada MASAK raporuna binaen biz düzenli itirazlarımızı yaptık ama maalesef hukuki bir adli tatil süreci yaşadık. 20 Temmuz itibarıyla adli personelin izinli oldukları bir sürece denk geldik. Dolayısıyla hep başka nöbetçi mahkemelerin açıldığı dosyamızı inceleyecek olan mercilere denk geldik. Dolayısıyla hiç kimse kendi mahkemesine ait olmayan bir dosya üzerinde de belki inisiyatif almak istememiş olabilir. Bu süreçte itirazlarımıza hep ret geldi. Haziran ayında iddianameyi yazan savcılık, Dilan Polat için tahliye mütalaası vermişti. MASAK raporu gelmediği için tahliye edilmemişti. İtirazımızı yaparken savcılık makamı Polat’ın yine tahliye mütalaasını verdi. Buna binaen Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettik, ilk kez kendi heyeti olan bir mahkemeye denk geldik. 27 klasör her üye ve başkan tarafından incelendikten sonra Polat’ın tahliyesine karar verildi.”