https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dun-aksam-tahliye-olmustu-dilan-polat-tutuklu-esi-engin-polati-cezaevinde-ziyaret-etmek-icin-1087047825.html

Dün akşam tahliye olmuştu: Dilan Polat tutuklu eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etmek için Çorlu'da

Dün akşam tahliye olmuştu: Dilan Polat tutuklu eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etmek için Çorlu'da

Sputnik Türkiye

Dilan Polat, sabah saatlerinde Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:24+0300

2024-08-20T12:24+0300

2024-08-20T12:24+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

çorlu

silivri

silivri cezaevi

cezaevi

açık cezaevi

kara para

kara para aklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084891849_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b30d9eaffcfc3fbdf91dcaa9fcbe0fde.jpg

Sabah saat 08.00 sularında ilk kez sokakta görüntülenen Dilan Polat, yanında kızı ve ablasıyla birlikte araca binip yola çıkmıştı. Çorlu cezaevine Engin Polat'ı görmek için gittiği anlaşılan Dilan Polat, cezaevine ulaştı.Kara para aklama suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan ve tutuklanan Engin Polat Kasım ayında Maltepe Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/avukatindan-ve-engin-polattan-ilk-aciklama-geldi-dilan-polat-icin-tahliye-karari-nasil-verildi--1087034070.html

türkiye

çorlu

silivri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat son durum, dilan polat son dakika, dilan polat tahliye, dilan polat tahliye edildi, dilan polat kaç yıl ceza aldı, dilan polat ne kadar yatacak, dilan polat hangi cezaevinde, dilan polat silivri, dilan polat çocukları, dilan polat serbest mi kaldı, dilan polat ne zaman tahliye edilecek, engin polat tahliye, engin polat tahliye oldu mu, engin polat son dakika, dilan polat engin polat'ı ziyaret etti, dilan polat engin polat tahliye mi oldu