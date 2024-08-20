https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dun-aksam-tahliye-olmustu-dilan-polat-tutuklu-esi-engin-polati-cezaevinde-ziyaret-etmek-icin-1087047825.html
Dün akşam tahliye olmuştu: Dilan Polat tutuklu eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etmek için Çorlu'da
Dün akşam tahliye olmuştu: Dilan Polat tutuklu eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etmek için Çorlu'da
Sputnik Türkiye
Dilan Polat, sabah saatlerinde Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:24+0300
2024-08-20T12:24+0300
2024-08-20T12:24+0300
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Sabah saat 08.00 sularında ilk kez sokakta görüntülenen Dilan Polat, yanında kızı ve ablasıyla birlikte araca binip yola çıkmıştı. Çorlu cezaevine Engin Polat'ı görmek için gittiği anlaşılan Dilan Polat, cezaevine ulaştı.Kara para aklama suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan ve tutuklanan Engin Polat Kasım ayında Maltepe Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/avukatindan-ve-engin-polattan-ilk-aciklama-geldi-dilan-polat-icin-tahliye-karari-nasil-verildi--1087034070.html
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Dün akşam tahliye olmuştu: Dilan Polat tutuklu eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etmek için Çorlu'da
Dilan Polat, sabah saatlerinde Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etmek üzere yola çıktı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 40 yıl hapis istenen Dilan Polat dün tahliye edilmişti.
Sabah saat 08.00 sularında ilk kez sokakta görüntülenen Dilan Polat, yanında kızı ve ablasıyla birlikte araca binip yola çıkmıştı. Çorlu cezaevine Engin Polat'ı görmek için gittiği anlaşılan Dilan Polat, cezaevine ulaştı.
Kara para aklama suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan ve tutuklanan Engin Polat Kasım ayında Maltepe Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne sevk edilmişti.