https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afrikada-maymun-cicegi-salginina-karsi-asilamalara-baslanacak-1087107194.html
Afrika'da maymun çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacak
Afrika'da maymun çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacak
Sputnik Türkiye
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere kıtadaki diğer ülkelerde de maymun çiçeği hastalığına karşı aşılama... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T16:43+0300
2024-08-21T16:43+0300
2024-08-21T16:43+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
demokratik kongo cumhuriyeti
mpox
maymun çiçeği virüsü
afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)
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Afrika medyasında yer alan haberlere göre Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve kıtadaki diğer ülkelerin birkaç gün içinde maymun çiçeği hastalığına karşı aşılamaya başlayacağını duyurdu.Demokratik Kongo Cumhuriyeti, geçen yıl ortaya çıkan ve daha sonra 12 Afrika ülkesine yayılan virüsün daha ölümcül bir türünün merkez üssü olarak kabul edilirken ve kıta dışındaki en az 3 ülkede de teyit edilmiş vakalar bulunuyor.Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, yeni türün yayılması tehlikeline karşın 'uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu' ilan edilmişti.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı dozlarının kısa süre içinde kendilerine ulaşacağını açıklayarak dağıtımı kolaylaştırmak için maymun çiçeği salgını yaşayan ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri üzerinde çalıştığını söyledi.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean Kaseya, aşıların güvenli bir şekilde saklanmasını ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için her şeyin tam olduğundan emin olmanın önemli olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html
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maymun çiçeği aşısı, maymun çiçeği aşısı türkiye'de var mı, maymun çiçeği virüsü aşısı, maymun çiçeği hastalığı aşısı, maymun çiçeği virüsü afrika, maymun çiçeği virüsü demokratik kongo, dünya sağlık örgütü aşı
Afrika'da maymun çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacak
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere kıtadaki diğer ülkelerde de maymun çiçeği hastalığına karşı aşılama işlemlerini başlayacağını dile getirdi.
Afrika medyasında yer alan haberlere göre Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve kıtadaki diğer ülkelerin birkaç gün içinde maymun çiçeği hastalığına karşı aşılamaya başlayacağını duyurdu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, geçen yıl ortaya çıkan ve daha sonra 12 Afrika ülkesine yayılan virüsün daha ölümcül bir türünün merkez üssü olarak kabul edilirken ve kıta dışındaki en az 3 ülkede de teyit edilmiş vakalar bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, yeni türün yayılması tehlikeline karşın 'uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu' ilan edilmişti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı dozlarının kısa süre içinde kendilerine ulaşacağını açıklayarak dağıtımı kolaylaştırmak için maymun çiçeği salgını yaşayan ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri üzerinde çalıştığını söyledi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean Kaseya, aşıların güvenli bir şekilde saklanmasını ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için her şeyin tam olduğundan emin olmanın önemli olduğunu söyledi.