https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afrikada-maymun-cicegi-salginina-karsi-asilamalara-baslanacak-1087107194.html

Afrika'da maymun çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacak

Afrika'da maymun çiçeği salgınına karşı aşılamalara başlanacak

Sputnik Türkiye

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başta Demokratik Kongo Cumhuriyeti olmak üzere kıtadaki diğer ülkelerde de maymun çiçeği hastalığına karşı aşılama... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T16:43+0300

2024-08-21T16:43+0300

2024-08-21T16:43+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

afrika

demokratik kongo cumhuriyeti

mpox

maymun çiçeği virüsü

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

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Afrika medyasında yer alan haberlere göre Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve kıtadaki diğer ülkelerin birkaç gün içinde maymun çiçeği hastalığına karşı aşılamaya başlayacağını duyurdu.Demokratik Kongo Cumhuriyeti, geçen yıl ortaya çıkan ve daha sonra 12 Afrika ülkesine yayılan virüsün daha ölümcül bir türünün merkez üssü olarak kabul edilirken ve kıta dışındaki en az 3 ülkede de teyit edilmiş vakalar bulunuyor.Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, yeni türün yayılması tehlikeline karşın 'uluslararası endişe yaratan halk sağlığı acil durumu' ilan edilmişti.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi aşı dozlarının kısa süre içinde kendilerine ulaşacağını açıklayarak dağıtımı kolaylaştırmak için maymun çiçeği salgını yaşayan ülkelerle lojistik ve iletişim stratejileri üzerinde çalıştığını söyledi.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean Kaseya, aşıların güvenli bir şekilde saklanmasını ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için her şeyin tam olduğundan emin olmanın önemli olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html

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