https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ankara-kizilcahamamda-baslayan-otluk-yangini-gerededeki-ormanlik-alana-sicradi-1087104387.html
Ankara Kızılcahamam'da başlayan otluk yangını Gerede'deki ormanlık alana sıçradı
Ankara Kızılcahamam'da başlayan otluk yangını Gerede'deki ormanlık alana sıçradı
Sputnik Türkiye
Ankara Kızılcahamam'da otluk alanda başlayan yangın, Bolu Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:42+0300
2024-08-21T15:42+0300
2024-08-21T15:42+0300
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Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz tanker ve iki helikopter sevk edildi. Ormanlık alana sıçradıAnkara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliği'nden açıklama yapıldı.Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmirde-orman-yangini-tekrar-basladi-cok-sayida-ekip-havadan-ve-karadan-alarma-gecti-1087102760.html
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ankara, kızılcahamam, bolu, gerede, orman yangını
ankara, kızılcahamam, bolu, gerede, orman yangını
Ankara Kızılcahamam'da başlayan otluk yangını Gerede'deki ormanlık alana sıçradı
Ankara Kızılcahamam'da otluk alanda başlayan yangın, Bolu Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz tanker ve iki helikopter sevk edildi.
Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.