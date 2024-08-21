https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ankara-kizilcahamamda-baslayan-otluk-yangini-gerededeki-ormanlik-alana-sicradi-1087104387.html

Ankara Kızılcahamam'da başlayan otluk yangını Gerede'deki ormanlık alana sıçradı

Ankara Kızılcahamam'da başlayan otluk yangını Gerede'deki ormanlık alana sıçradı

Sputnik Türkiye

Ankara Kızılcahamam'da otluk alanda başlayan yangın, Bolu Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:42+0300

2024-08-21T15:42+0300

2024-08-21T15:42+0300

türkiye

ankara

kızılcahamam

bolu

gerede

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087104223_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_fb854779fa9b18212dabe72d5adfd11c.jpg

Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde otluk alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz tanker ve iki helikopter sevk edildi. Ormanlık alana sıçradıAnkara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliği'nden açıklama yapıldı.Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmirde-orman-yangini-tekrar-basladi-cok-sayida-ekip-havadan-ve-karadan-alarma-gecti-1087102760.html

türkiye

ankara

kızılcahamam

bolu

gerede

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, kızılcahamam, bolu, gerede, orman yangını