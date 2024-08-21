https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ak-parti-sozcusu-celikten-hamile-bir-kadinin-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-darp-edilmesiyle-ilgili-1087120286.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten hamile bir kadının eşi tarafından sokak ortasında darp edilmesiyle ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten hamile bir kadının eşi tarafından sokak ortasında darp edilmesiyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz" açıklamasında... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T23:57+0300
2024-08-21T23:57+0300
2024-08-22T00:23+0300
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manisa
kadına şiddet
hamile
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile eşine şiddet uygulayan adamla ilgili "Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.Açıklamasında olayın yaşandığı sırada çevredekilerin müdahalede bulunmamasını eleştiren Çelik "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" dedi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erkek-siddeti-buyu-ve-sosyal-medya-paylasimi-ile-esit-kusur-sayildi-bosanmada-dikkat-ceken-karar-1086298264.html
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manisa, kadına şiddet, hamile, ömer çelik
manisa, kadına şiddet, hamile, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten hamile bir kadının eşi tarafından sokak ortasında darp edilmesiyle ilgili açıklama
23:57 21.08.2024 (güncellendi: 00:23 22.08.2024)
AK Parti Sözcüsü Çelik "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz" açıklamasında bulundu. "Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır" diyen Çelik şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumunun da vahim olduğunu ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile eşine şiddet uygulayan adamla ilgili "Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamasında olayın yaşandığı sırada çevredekilerin müdahalede bulunmamasını eleştiren Çelik "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" dedi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:
" Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."