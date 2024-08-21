https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ak-parti-sozcusu-celikten-hamile-bir-kadinin-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-darp-edilmesiyle-ilgili-1087120286.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten hamile bir kadının eşi tarafından sokak ortasında darp edilmesiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten hamile bir kadının eşi tarafından sokak ortasında darp edilmesiyle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz" açıklamasında... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T23:57+0300

2024-08-21T23:57+0300

2024-08-22T00:23+0300

türkiye

manisa

kadına şiddet

hamile

ömer çelik

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile eşine şiddet uygulayan adamla ilgili "Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır" değerlendirmesinde bulundu.Açıklamasında olayın yaşandığı sırada çevredekilerin müdahalede bulunmamasını eleştiren Çelik "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" dedi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erkek-siddeti-buyu-ve-sosyal-medya-paylasimi-ile-esit-kusur-sayildi-bosanmada-dikkat-ceken-karar-1086298264.html

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manisa, kadına şiddet, hamile, ömer çelik