https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erkek-siddeti-buyu-ve-sosyal-medya-paylasimi-ile-esit-kusur-sayildi-bosanmada-dikkat-ceken-karar-1086298264.html

Erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımı ile eşit kusur sayıldı: Boşanmada dikkat çeken karar

Erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımı ile eşit kusur sayıldı: Boşanmada dikkat çeken karar

Sputnik Türkiye

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında, eşine fiziksel şiddet uygulayan erkek ile büyü ve muska işleriyle uğraşan, sosyal medyada paylaşımlar yapan... 29.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-29T12:20+0300

2024-07-29T12:20+0300

2024-07-29T12:20+0300

türkiye

boşanma

boşanma davası

boşanmak

büyü

tazminat

tazminat davası

manevi tazminat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_71ade9d0b1d08a38edb0aed3f35e4c9b.jpg

Dairenin kararına göre, Sivas'ta yaşayan bir kadın, eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini, gurur ve onur kırıcı eylemlerde bulunduğunu, fiziksel şiddet uyguladığını, sokak ortasında öldüresiye dövdüğünü, araba ile çarpmaya ve ezmeye çalıştığını ileri sürerek boşanma davası açtı, tazminat talebinde bulundu.Erkek ise eşinin yaşadıkları evi ve eşyaları beğenmediğini, ekonomik gücünün yetmeyeceği isteklerde bulunduğunu, kendisinden tiksindiğini belirterek rencide edici sözler söylediğini, kendisini sevmediğini ve boşanmak istediğini söylediğini iddia etti.Eşinin sosyal medyada oynadığı videoları yüklediğini, bu paylaşımlara cinsel içerikli yorumlar yapıldığını öne süren erkek, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını savunarak, boşanmalarına karar verilmesini ve kendisine tazminat ödenmesini istedi.Boşanma davasına bakan Sivas 2. Aile Mahkemesi, kadına hakaret eden, fiziksel şiddet uygulayan erkek ile büyü, muska işleriyle uğraşan, sosyal medya platformunda videolar paylaşan, eşinin verdiği parayı beğenmeyen kadını eşit kusurlu saydı. Tarafların boşanmalarına karar veren yerel mahkeme, karşılıklı tazminat taleplerini de reddetti.Temyiz başvurusuİstinaf başvuruları Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından reddedilen taraflar, yerel mahkeme kararını temyiz etti.Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.Dairenin oy birliğiyle aldığı kararda, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği ifade edilerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370. maddesi gereği hükmün onandığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/osymden-emsal-niteliginde-karar-sinavda-vakit-kaybini-telafi-etmek-icin-2-secenek-sunuldu-1085892964.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boşanma, boşanma davası, boşanmak, büyü, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat