https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afganistan-yonetimi-bm-ozel-raportoru-bennettin-ulkeye-girisini-yasakladi-1087086678.html

Afganistan yönetimi, BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı

Afganistan yönetimi, BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı

Sputnik Türkiye

Afganistan yönetimi, taraflı olduğu ve ülke aleyhine propaganda yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T10:39+0300

2024-08-21T10:39+0300

2024-08-21T10:39+0300

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Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, BM başta olmak üzere çoğu uluslararası kurumun taraflı ve düşmanları olduğunu savundu.Kabil'de ofisi bulunan BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mücahid, gerekli uyarıları yaptıklarını ve BM'nin insan hakları konularında yayımladığı raporları reddettiklerini kendilerine bildirdiklerini söyledi.Mücahid, BM raportörü Bennett'e itibar etmediklerini ve Afganistan'a seyahat etme izninin bulunmadığını belirterek nedenini ise Afganistan aleyhine propaganda olarak tanımladı.Mücahid, şu ifadeleri kullandı:Mücahid, söz konusu kurumların Afganistan'da meydana gelen olumlu gelişmeleri görmeyip, zayıf gördükleri konulara odaklandığını dile getirerek, "Afganistan aleyhine propaganda yapılması için çabalıyorlar" dedi.Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini anlatan Mücahid, raporlara konu olan ve genel affı ihlal eden görevlilerin ise cezalandırıldığını ifade etti.Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı. Bennett, Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin mevcut yönetime eleştirilerde bulunmuştu.Afganistan yönetimi, uluslararası toplumun özellikle insan hakları konularındaki raporlarının "Afganistan gerçeklerine aykırı" olduğunu savunuyor.

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