https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/afganistan-yonetimi-bm-ozel-raportoru-bennettin-ulkeye-girisini-yasakladi-1087086678.html
Afganistan yönetimi, BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı
Afganistan yönetimi, BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı
Sputnik Türkiye
Afganistan yönetimi, taraflı olduğu ve ülke aleyhine propaganda yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T10:39+0300
2024-08-21T10:39+0300
2024-08-21T10:39+0300
dünya
afganistan
birleşmiş milletler (bm)
bm
taliban
ortadoğu
propaganda
önyargı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087086504_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce4f7ffabb4bd5ced6d2d1ddc2526ba7.jpg
Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, BM başta olmak üzere çoğu uluslararası kurumun taraflı ve düşmanları olduğunu savundu.Kabil'de ofisi bulunan BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mücahid, gerekli uyarıları yaptıklarını ve BM'nin insan hakları konularında yayımladığı raporları reddettiklerini kendilerine bildirdiklerini söyledi.Mücahid, BM raportörü Bennett'e itibar etmediklerini ve Afganistan'a seyahat etme izninin bulunmadığını belirterek nedenini ise Afganistan aleyhine propaganda olarak tanımladı.Mücahid, şu ifadeleri kullandı:Mücahid, söz konusu kurumların Afganistan'da meydana gelen olumlu gelişmeleri görmeyip, zayıf gördükleri konulara odaklandığını dile getirerek, "Afganistan aleyhine propaganda yapılması için çabalıyorlar" dedi.Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini anlatan Mücahid, raporlara konu olan ve genel affı ihlal eden görevlilerin ise cezalandırıldığını ifade etti.Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı. Bennett, Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin mevcut yönetime eleştirilerde bulunmuştu.Afganistan yönetimi, uluslararası toplumun özellikle insan hakları konularındaki raporlarının "Afganistan gerçeklerine aykırı" olduğunu savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/taliban-abd-isgalinden-kurtulusun-3-yildonumunu-kutluyor-1086826118.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087086504_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6371b8ee0375f8160a4bbe8e781f878e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler, birleşmiş milletler, afganistan, taliban, bm, bm, taliban yönetimi, rusya afganistan,
birleşmiş milletler, birleşmiş milletler, afganistan, taliban, bm, bm, taliban yönetimi, rusya afganistan,
Afganistan yönetimi, BM Özel Raportörü Bennett'in ülkeye girişini yasakladı
Afganistan yönetimi, taraflı olduğu ve ülke aleyhine propaganda yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) yaptığı açıklamada, BM başta olmak üzere çoğu uluslararası kurumun taraflı ve düşmanları olduğunu savundu.
Kabil'de ofisi bulunan BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mücahid, gerekli uyarıları yaptıklarını ve BM'nin insan hakları konularında yayımladığı raporları reddettiklerini kendilerine bildirdiklerini söyledi.
Mücahid, BM raportörü Bennett'e itibar etmediklerini ve Afganistan'a seyahat etme izninin bulunmadığını belirterek nedenini ise Afganistan aleyhine propaganda olarak tanımladı.
Mücahid, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Bennett'in Afganistan'a gelmesi yasaklandı, çünkü Afganistan'a yönelik propaganda yapmakla görevlendirilmişti. Güvenebileceğimiz biri değil. Kendisi Afganistan'da bulunmuyor ve propaganda ile meşgul olduğu için gelme izni de yok. Küçük konuları büyütüyordu ve diğer kurumlara da yanlış bilgiler veriyordu. Bu nedenle Afganistan'da yasaklı.
Mücahid, söz konusu kurumların Afganistan'da meydana gelen olumlu gelişmeleri görmeyip, zayıf gördükleri konulara odaklandığını dile getirerek, "Afganistan aleyhine propaganda yapılması için çabalıyorlar" dedi.
Ağustos 2021'de yönetime geldiklerinde genel af ilan ettiklerini anlatan Mücahid, raporlara konu olan ve genel affı ihlal eden görevlilerin ise cezalandırıldığını ifade etti.
Bennett, Nisan 2022'de BM Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü olarak atanmıştı. Bennett, Afganistan'daki insan haklarının durumuna ilişkin mevcut yönetime eleştirilerde bulunmuştu.
Afganistan yönetimi, uluslararası toplumun özellikle insan hakları konularındaki raporlarının "Afganistan gerçeklerine aykırı" olduğunu savunuyor.