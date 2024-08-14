https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/taliban-abd-isgalinden-kurtulusun-3-yildonumunu-kutluyor-1086826118.html

Taliban, ABD işgalinden kurtuluşun 3. yıldönümünü kutluyor

Taliban, ABD işgalinden kurtuluşun 3. yıldönümünü kutluyor

Sputnik Türkiye

Afganistan'da Taliban yönetimi, ABD'nin 2021 yılında ülkeden çekilmesinin 3. yıldönümü vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenliyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T11:50+0300

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abd öncülüğündeki koalisyon güçleri

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Taliban güçleri, ABD işgalinden kurtuluş etkinlikleri kapsamında başkent Kabil'in 47 km kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü'nde geçit töreni gerçekleştirdi.Askeri geçit törenine Cessna AC-208B Combat Caravan uçakları, Mi-17, UH-60 Blackhawk ve MD530F helikopterleri, T-55 ve T-62 tankları, BMP-1 ve BMP-2 piyade muharebe araçları, MaxxxPro, Textron MSFV/ASV ve HMMWV zırhlı araçları, M113 zırhlı personel taşıyıcılar, BM-21 Grad ve Uragan çok namlulu roketatar sistemleri, Elbrus ve Luna-M operasyonel-taktik füze kompleksleri, 122 mm D-74 topçu sistemi ile D-30 obüsleri katıldı.Tören sırasında 21 pare topçu atışı da yapıldı. Taliban, terör faaliyetleri nedeniyle BM yaptırımları altında bulunuyor.ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiTaliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili olarak gösterilen El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 30 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı.ABD ile birlikte NATO'ya bağlı tüm güçler de Afganistan'ı terk ederken, bu ülkelerin büyük çoğunluğu başkent Kabil'deki diplomatik misyonlarını da geri çekmişti.Taliban'ın 15 Ağustos 2022'de başkent Kabil'i de ele geçirmesiyle Afganistan'da yeni bir dönem başlamıştı.ABD Başkanı Joe Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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