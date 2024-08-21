https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/abdde-bagimsiz-baskan-adayi-kennedy-adayliktan-cekilebilir-1087094995.html
ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy adaylıktan çekilebilir
ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy adaylıktan çekilebilir
Sputnik Türkiye
Trump’ın seçimleri kazanması halinde görev vermeyi düşündüğü iddialarının konuşulduğu ABD’de, gelecek kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T12:36+0300
2024-08-21T12:36+0300
2024-08-21T12:36+0300
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abd’de başkanlık kaosu
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ABD'li ünlü gazeteci ve radyo programı sunucusu Alex Jones'un sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı ve siyasetçinin seçim kampanyasında yer alan kaynaklara dayandırdığı açıklamaya göre, ABD'nin bağımsız başkan adayı Robert Kennedy Jr. başkanlık yarışından çekildiğini ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceğini Cuma günü duyurmayı planlıyor.Salı günü Kennedy Jr'ın ortağı Nicole Shanahan, Kennedy'nin yarıştan çekilebileceğini ve Trump'ı destekleyebileceğini söyleyerek beklenen gelişmenin ilk sinyallerini verirken, eski ABD Başkanı Trump da Kennedy Jr.'ı kendi yönetiminde bir pozisyon için düşünebileceğini söylemişti.ABD’li gazeteci Jones, paylaştığı yazısında, “Robert Kennedy Jr.'nin seçim kampanyasındaki kaynaklar, Cuma günü yarıştan çekileceğini ve aynı gün Los Angeles'taki bir etkinlikte Trump'ı destekleyeceğini doğruluyor” iddiasında bulundu.Geçtiğimiz aylarda New Yorker'da yer alan haberde, Kennedy'nin yakın zaman önce mesajlaştığı birine Trump hakkında, ‘Korkunç bir insan’, ‘Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi ifadeler kullandığı belirtilmişti.Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli" dediği aktarıldı.Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine katıldığını söylediği bildirilmişti.Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye bir şeyler yapmasını istediği ve "Kazanacağız" dediği, Kennedy'nin de ‘evet’ diye karşılık verdiği duyulmuştu.Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.
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robert f. kennedy jr, kennedy suikasti, kennedy ailesi, abd başkanlık seçimleri,
robert f. kennedy jr, kennedy suikasti, kennedy ailesi, abd başkanlık seçimleri,
ABD'de bağımsız başkan adayı Kennedy adaylıktan çekilebilir
Trump’ın seçimleri kazanması halinde görev vermeyi düşündüğü iddialarının konuşulduğu ABD’de, gelecek kasımdaki seçimlere bağımsız aday olarak katılan Robert F. Kennedy Jr.’nin bu Cuma günü adaylıktan çekilerek Donald Trump’ın cephesine geçebileceği açıklandı.
ABD'li ünlü gazeteci ve radyo programı sunucusu Alex Jones'un sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı ve siyasetçinin seçim kampanyasında yer alan kaynaklara dayandırdığı açıklamaya göre, ABD'nin bağımsız başkan adayı Robert Kennedy Jr. başkanlık yarışından çekildiğini ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyeceğini Cuma günü duyurmayı planlıyor.
Salı günü Kennedy Jr'ın ortağı Nicole Shanahan, Kennedy'nin yarıştan çekilebileceğini ve Trump'ı destekleyebileceğini söyleyerek beklenen gelişmenin ilk sinyallerini verirken, eski ABD Başkanı Trump da Kennedy Jr.'ı kendi yönetiminde bir pozisyon için düşünebileceğini söylemişti.
ABD’li gazeteci Jones, paylaştığı yazısında, “Robert Kennedy Jr.'nin seçim kampanyasındaki kaynaklar, Cuma günü yarıştan çekileceğini ve aynı gün Los Angeles'taki bir etkinlikte Trump'ı destekleyeceğini doğruluyor” iddiasında bulundu.
Geçtiğimiz aylarda New Yorker'da yer alan haberde, Kennedy'nin yakın zaman önce mesajlaştığı birine Trump hakkında, ‘Korkunç bir insan’, ‘Gelmiş geçmiş en kötü başkan. Neredeyse insan bile değil. Muhtemelen bir sosyopat" gibi ifadeler kullandığı belirtilmişti.
Kennedy'nin ABD Başkanı Joe Biden için ise "Cumhuriyet ve gezegen için daha tehlikeli" dediği aktarıldı.
Trump ve Kennedy, geçen ay düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi öncesinde telefonla görüşmüş, sızdırılan görüşmede Trump'ın Kennedy'nin aşılar konusundaki bazı görüşlerine katıldığını söylediği bildirilmişti.
Görüntülü kayıtta ayrıca Trump'ın Kennedy'ye bir şeyler yapmasını istediği ve "Kazanacağız" dediği, Kennedy'nin de ‘evet’ diye karşılık verdiği duyulmuştu.
Kennedy, internet üzerinden yapılan görüşmenin kısa süre sonra sızdırılması nedeniyle özür dilemişti.