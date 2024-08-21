https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/abd-polisinden-filistin-yanlisi-protestoculara-sert-mudahale-1087098734.html
ABD polisinden Filistin yanlısı protestoculara sert müdahale
ABD polisinden Filistin yanlısı protestoculara sert müdahale
Sputnik Türkiye
ABD’de polis, İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Filistin yanlısı protestoculara sert müdahale etti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T14:37+0300
2024-08-21T14:37+0300
2024-08-21T14:37+0300
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ABD'de Demokrat Parti Kongresinin gerçekleştirildiği Chicago kentinde Filistin yanlısı protestocular, Gazze'deki katliamlara tepki göstermek için İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Polisin göstericilere sert şekilde müdahalesi kameralara yansırken çok sayıda gösterici ve üç basın mensubunu gözaltına alındı.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve göstericilerin yürümesine izin vermediği protestolar devam ederken, bazı göstericilerle polis arasında şiddetli arbede yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/abdde-bagimsiz-baskan-adayi-kennedy-adayliktan-cekilebilir-1087094995.html
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abd, chicago, protesto, protestolar, protesto gösterisi, israil-filistin
abd, chicago, protesto, protestolar, protesto gösterisi, israil-filistin
ABD polisinden Filistin yanlısı protestoculara sert müdahale
ABD’de polis, İsrail Konsolosluğu önünde toplanan Filistin yanlısı protestoculara sert müdahale etti.
ABD'de Demokrat Parti Kongresinin gerçekleştirildiği Chicago kentinde Filistin yanlısı protestocular, Gazze'deki katliamlara tepki göstermek için İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Polisin göstericilere sert şekilde müdahalesi kameralara yansırken çok sayıda gösterici ve üç basın mensubunu gözaltına alındı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve göstericilerin yürümesine izin vermediği protestolar devam ederken, bazı göstericilerle polis arasında şiddetli arbede yaşandı.