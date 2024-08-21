https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/abbasin-danismani-riskli-ama-abbas-gazzeyi-ziyaret-etmekte-kararli-1087116566.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın danışmanı: Riskli ama Abbas Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı
Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın danışmanı: Riskli ama Abbas Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el Habaş, Mahmut Abbas’ın Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı olduğunu söyledi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T20:38+0300
2024-08-21T20:38+0300
2024-08-21T20:58+0300
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El-Habbaş, Sputnik’e verdiği demeçte Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın riskli olmasına rağmen Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:El-Habbaş Sputnik'e verdiği demecini, "İsrail buna karşı çıkarsa, barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgilenen uluslararası bir organ olan BM Güvenlik Konseyi'ne başvurulacak. Riskli ama Abbas Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye kararlı" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-antony-blinkenla-hamas-israil-muzakerelerini-gorustu-1087093244.html
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filistin, mahmud abbas, mahmud el-habaş, gazze, israil, bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm genel kurulu, arap birliği, afrika birliği
filistin, mahmud abbas, mahmud el-habaş, gazze, israil, bm, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm genel kurulu, arap birliği, afrika birliği
Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın danışmanı: Riskli ama Abbas Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı
20:38 21.08.2024 (güncellendi: 20:58 21.08.2024)
Filistin Devlet Başkanı Danışmanı Mahmud el Habaş, Mahmut Abbas’ın Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı olduğunu söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın din işlerinden sorumlu danışmanı El-Habbaş, Sputnik’e verdiği demeçte Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın riskli olmasına rağmen Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Filistinli yetkililer, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi ziyaretinin gerçekleşmesi için çalışıyor. BM, BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, Arap Birliği, Afrika Birliği, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Cezayir ve Fas temsilcileriyle bu konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Tüm bu ülke ve kuruluşlardan Gazze Şeridi'ndeki savaşı ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak, bölge sakinlerinin hayatta kalabilmeleri için yardım sağlamak ve ayrıca işgali sona erdirmek ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik BM kararlarının uygulanması sürecinin başlatılması için bu ziyaretin düzenlenmesine yardım etmelerini istedik.
Abbas tüm faktörleri tarttı, her şeyi dikkatle inceledi ve ancak bundan sonra Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararını açıkladı. İsrail tarafı ziyaret planları konusunda bilgilendirildi ve Filistin, İsrail’in herhangi bir engel çıkarmayacağını umuyor.
El-Habbaş Sputnik'e verdiği demecini, "İsrail buna karşı çıkarsa, barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgilenen uluslararası bir organ olan BM Güvenlik Konseyi'ne başvurulacak. Riskli ama Abbas Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye kararlı" cümleleriyle sonlandırdı.