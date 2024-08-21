Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın danışmanı: Riskli ama Abbas Gazze'yi ziyaret etmekte kararlı

Filistinli yetkililer, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi ziyaretinin gerçekleşmesi için çalışıyor. BM, BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, Arap Birliği, Afrika Birliği, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Cezayir ve Fas temsilcileriyle bu konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Tüm bu ülke ve kuruluşlardan Gazze Şeridi'ndeki savaşı ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak, bölge sakinlerinin hayatta kalabilmeleri için yardım sağlamak ve ayrıca işgali sona erdirmek ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik BM kararlarının uygulanması sürecinin başlatılması için bu ziyaretin düzenlenmesine yardım etmelerini istedik.

Abbas tüm faktörleri tarttı, her şeyi dikkatle inceledi ve ancak bundan sonra Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararını açıkladı. İsrail tarafı ziyaret planları konusunda bilgilendirildi ve Filistin, İsrail’in herhangi bir engel çıkarmayacağını umuyor.