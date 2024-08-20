https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/young-boys-galatasaray-maci-heyecani-basliyor-1087057158.html
Young Boys-Galatasaray maçı heyecanı başlıyor
Young Boys-Galatasaray maçı heyecanı başlıyor
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor. Galatasaray ilk maçında deplasmanda İsviçre takımı Young Boys ile karşılaşacak. Galatasaray, Young Boys... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T14:42+0300
2024-08-20T14:42+0300
2024-08-20T14:43+0300
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Galatasaray-Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi için kritik virajYoung Boys ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamak isteyen Galatasaray, Young Boys'u eleyerek gruplara adını yazdırmak istiyor.Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda?Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
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Young Boys-Galatasaray maçı heyecanı başlıyor
14:42 20.08.2024 (güncellendi: 14:43 20.08.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor. Galatasaray ilk maçında deplasmanda İsviçre takımı Young Boys ile karşılaşacak. Galatasaray, Young Boys karşısında deplasmanda kazanıp, rövanş maçı öncesinde avantaj yakalamak istiyor. Peki, Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
Galatasaray-Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi için kritik viraj
Young Boys ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamak isteyen Galatasaray, Young Boys'u eleyerek gruplara adını yazdırmak istiyor.
Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.