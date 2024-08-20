https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/young-boys-galatasaray-maci-heyecani-basliyor-1087057158.html

Young Boys-Galatasaray maçı heyecanı başlıyor

Young Boys-Galatasaray maçı heyecanı başlıyor

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlıyor. Galatasaray ilk maçında deplasmanda İsviçre takımı Young Boys ile karşılaşacak. Galatasaray, Young Boys... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T14:42+0300

2024-08-20T14:42+0300

2024-08-20T14:43+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

isviçre

uefa şampiyonlar ligi

maç

maç yayını

canlı yayın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083511139_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_459763a0733c652a00c14fffd13ecf29.jpg

Galatasaray-Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi için kritik virajYoung Boys ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlamak isteyen Galatasaray, Young Boys'u eleyerek gruplara adını yazdırmak istiyor.Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda?Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/karsilasmanin-onune-gecen-karar-galatasaray-mac-oynanirken-paylasti-1086946014.html

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şampiyonlar ligi maçları, young boys-galatasaray maçı- young boys galatasaray canlı izle, şampiyonlar ligi canlı izle, galatasaray canlı izle, maçkolik iddaa oranları,