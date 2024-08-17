https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/karsilasmanin-onune-gecen-karar-galatasaray-mac-oynanirken-paylasti-1086946014.html

Karşılaşmanın önüne geçen karar: Galatasaray maç oynanırken paylaştı

Karşılaşmanın önüne geçen karar: Galatasaray maç oynanırken paylaştı

Sputnik Türkiye

Galatasaray ligin 2. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın 76. dakikasında Icardi'nin attığı gol VAR uyarısı sonrası iptal... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T06:40+0300

2024-08-17T06:40+0300

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spor

maç

galatasaray

galatasaray sk

açıklama

açıklama

açıklama

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterirken Galatasaray, Mauro Icardi ile 3. golü buldu ancak Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi.VAR müdahalesinin ardından Icardi'nin ağlara gönderdiği top, Torreira'nın pozisyon başlangıcında Danijel Aleksic'e faul yaptığı gerekçesiyle değer kazanmadı.Galatasaray maç sırasında paylaştıBu pozisyona Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, Galatasaray'dan da maç esnasında dikkat çeken bir paylaşım geldi.'Anlayamadığımız bi̇r nedenden dolayı'Galatasaray, iptal kararı sonrası sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yaptı.

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