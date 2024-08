https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trabzonda-genclerin-talepleri-uzerine-karar-alindi-drift-pisti-yapilacak--1087042028.html

Trabzon'da gençlerin talepleri üzerine karar alındı: Drift pisti yapılacak

Trabzon'da gençlerin talepleri üzerine karar alındı: Drift pisti yapılacak

Trabzonlu gençler, son yıllarda bir tutku haline gelen ve giderek yaygınlaşan drift ve motor sporları için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'dan drift... 20.08.2024

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hafta sonu katıldığı klasik ve modifiyeli araç etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Klasik ve modifiyeli araçları inceleyen Başkan Kaya, burada gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Kaya ile motor sporları üzerine sohbet eden Trabzon gençler, son yıllarda büyük bir tutku haline gelen drift sporunu özgürce ve güvenlik bir şekilde yapabilmek için Başkan Kaya’dan drift pisti talebinde bulundu.'Nasıl heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını gördüm'Gençlerin ısrarlı taleplerini anlayışla karşılayan Başkan Kaya, bu talebe kayıtsız kalmadı. Drift sporunun kontrollü bir alanda yapılması halinde gençlerin can ve mal güvenliklerinin korunacağına dikkat çeken Başkan Kaya, “Trabzon'da çok sayıda gencimiz bu konuya ilgi duyuyor, pazar günü katıldığımız etkinliklerde buna bizzat tanık oldum. Gençlerimizin nasıl heyecanlandıklarını ve nasıl mutlu olduklarını gördüm. Ama bir taraftan da driftin, yaya ve araç trafiğine açık yollarda, caddelerde yapılması çok büyük tehlikelere davetiye çıkardığından ve hatta ölümcül kazalara neden olabildiğinden dolayı endişe duydum. Bu sporun, her türlü güvenlik tedbirinin alındığı trafiğe kapalı alanlarda yapılması gerekiyor. Mademki gençlerimizin böyle bir talebi var, biz yöneticilerin görevi; onların bu sporu, bu eğlenceyi can ve mal güvenliklerini tehlikeye atmadan yapabilecekleri güvenli alanları oluşturmaktır. Hem gençlerimizin, hem de trafiğe açık alanlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini riske atmamaları için drift pistini şehrimize kazandırmalıyız” dedi.'Uygun arazi arıyoruz, ciddi bir ekonomi kazanımı olacak'Drift pisti için uygun arazi arayışına başladıklarını ifade eden Başkan Kaya, “Drift sporunun oluşturacağı gürültü, tehlike ve diğer faktörleri dikkate alarak uygun arazi için arayışına başladık. Maalesef uygun arazi bulma konusunda sıkıntımız var. Umarım bulabiliriz. Yeri bulduktan sonrası kolay, projelendirerek kısa sürede pist ve tribün yapımına başlarız ve bitirerek gençlerimizin hizmetine sunabiliriz” açıklamalarında bulundu.Bu projenin aynı zamanda ciddi bir ekonomik hareketliliği de beraberinde getireceğini belirten Başkan Kaya, “Drift pisti tamamlandığında gençlerimizin ve otomobil sporları meraklılarının da buluşma noktası olur. Her türlü yarış ve festivale ev sahipliği yapabiliriz ve drift pisti sayesinde Ortahisarımız spor ve eğlencenin merkezi olur. Şehrimizin turizmine önemli katkılar sağlar. Drift alanı sadece gençlerimizin eğlenmesini sağlamakla kalmaz, başta otomotiv sektörü olmak üzere pek çok alanda ekonomik canlılığa da katkısı olur. Gençlerimizin drift tutkularını güvenli alanlarda yapabilmelerini ve bu projeyi önemsiyoruz. Uygun arazi bulmamız halinde bu projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

