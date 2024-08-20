https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/nasanin-kesfi-her-seyi-alt-ust-etti-samanyolundan-kacan-gizemli-bir-nesne-var-1087054386.html
NASA'nın keşfi her şeyi alt üst etti: 'Samanyolu'ndan kaçan gizemli bir nesne var'
NASA'nın keşfi her şeyi alt üst etti: 'Samanyolu'ndan kaçan gizemli bir nesne var'
Sputnik Türkiye
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), saatte 1.6 milyon kilometre hızla hareket eden ve Samanyolu Galaksisi'nden uzaklaşan gizemli bir nesne tespit ettiğini... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:37+0300
2024-08-20T13:37+0300
2024-08-20T13:38+0300
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NASA'nın 'Backyard Worlds: Planet 9' projesi kapsamında çalışan bilim insanları, olağanüstü hızda hareket eden bir nesne keşfetti. Bu sıra dışı gök cisminin Samanyolu'nun çekim gücünden kurtulup galaksiler arası bir yolculuğa çıkacak kadar hızlı olduğunu açıkladı.Uzmanlar, CWISE J1249’un kökeni hakkında net bir bilgiye sahip olmasa da, nesnenin oldukça yaşlı olduğunu ve muhtemelen Samanyolu'ndaki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olabileceğini belirtiyor. Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu'nun merkezinde sakin bir şekilde dolaştığını ifade eden bilim insanları, bu nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için element bileşimini daha yakından incelemeye hazırlanıyor.
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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), samanyolu, samanyolu, samanyolu galaksisi, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, keşif, ufo, ufo, ufo, ufo, uzay, gizem
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), samanyolu, samanyolu, samanyolu galaksisi, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, keşif, ufo, ufo, ufo, ufo, uzay, gizem
NASA'nın keşfi her şeyi alt üst etti: 'Samanyolu'ndan kaçan gizemli bir nesne var'
13:37 20.08.2024 (güncellendi: 13:38 20.08.2024)
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), saatte 1.6 milyon kilometre hızla hareket eden ve Samanyolu Galaksisi'nden uzaklaşan gizemli bir nesne tespit ettiğini açıkladı. 'CWISE J1249' olarak adlandırılan bu nesne, galaksiler arası boşluğa doğru hızla yol alırken, evrenin hız rekorunu da kırmaya hazırlanıyor.
NASA'nın 'Backyard Worlds: Planet 9' projesi kapsamında çalışan bilim insanları, olağanüstü hızda hareket eden bir nesne keşfetti.
Bu sıra dışı gök cisminin Samanyolu'nun çekim gücünden kurtulup galaksiler arası bir yolculuğa çıkacak kadar hızlı olduğunu açıkladı.
Uzmanlar, CWISE J1249’un kökeni hakkında net bir bilgiye sahip olmasa da, nesnenin oldukça yaşlı olduğunu ve muhtemelen Samanyolu'ndaki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olabileceğini belirtiyor.
Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu'nun merkezinde sakin bir şekilde dolaştığını ifade eden bilim insanları, bu nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için element bileşimini daha yakından incelemeye hazırlanıyor.