https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/nasanin-kesfi-her-seyi-alt-ust-etti-samanyolundan-kacan-gizemli-bir-nesne-var-1087054386.html

NASA'nın keşfi her şeyi alt üst etti: 'Samanyolu'ndan kaçan gizemli bir nesne var'

NASA'nın keşfi her şeyi alt üst etti: 'Samanyolu'ndan kaçan gizemli bir nesne var'

Sputnik Türkiye

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), saatte 1.6 milyon kilometre hızla hareket eden ve Samanyolu Galaksisi'nden uzaklaşan gizemli bir nesne tespit ettiğini... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T13:37+0300

2024-08-20T13:37+0300

2024-08-20T13:38+0300

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NASA'nın 'Backyard Worlds: Planet 9' projesi kapsamında çalışan bilim insanları, olağanüstü hızda hareket eden bir nesne keşfetti. Bu sıra dışı gök cisminin Samanyolu'nun çekim gücünden kurtulup galaksiler arası bir yolculuğa çıkacak kadar hızlı olduğunu açıkladı.Uzmanlar, CWISE J1249’un kökeni hakkında net bir bilgiye sahip olmasa da, nesnenin oldukça yaşlı olduğunu ve muhtemelen Samanyolu'ndaki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olabileceğini belirtiyor. Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu'nun merkezinde sakin bir şekilde dolaştığını ifade eden bilim insanları, bu nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için element bileşimini daha yakından incelemeye hazırlanıyor.

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