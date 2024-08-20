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Meksika'daki ünlü antik piramit çöktü: Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardı
Meksika'daki ünlü antik piramit çöktü: Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardı
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Meksika'nın Michoacan kentindeki Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi'nde yer alan antik bir piramit, şiddetli yağışların ardından çöktü. 900-1200 yılları arasında inşa... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
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Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi’nde bulunan bin yıllık tuğla piramitin çöktüğünü duyurdu.Yapının, Patzcuaro Gölü havzasına düşen yoğun yağışlar ve bölgedeki kuraklık nedeniyle oluşan çatlaklar sonucu zarar gördüğü belirtildi. INAH, iklim değişikliğinin bu tür tarihi yapılar üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekti.INAH yetkilileri, çöküşün ardından 'Güney Taban' olarak bilinen yapıda hasar tespit çalışmaları başlattı. Önceki restorasyon teknikleri ve bölgede daha önce yaşanan kuraklıkların da hasara katkıda bulunduğu ifade edildi. Uzmanlar, yapının nasıl onarılabileceğini araştırıyor.Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardıYerel halk arasında çöküşe dair mistik endişeler de yükseldi. Purepecha halkından Tariakuiri Alvarez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın kötü bir alamet olabileceğini dile getirdi. Tarihsel anlatılara göre, benzer bir olayın İspanyol fethinden önce de yaşandığı ve bunun tanrıların öfkesine bağlandığı biliniyor.Meksika'nın önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olan Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi'nde yaşanan bu olay, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
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Meksika'daki ünlü antik piramit çöktü: Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardı

13:06 20.08.2024
© AP Photo / Israel LealMeksika'daki ünlü antik piramit çöktü: Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardı
Meksika'daki ünlü antik piramit çöktü: Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Israel Leal
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Meksika'nın Michoacan kentindeki Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi'nde yer alan antik bir piramit, şiddetli yağışların ardından çöktü. 900-1200 yılları arasında inşa edilen ve Purepecha halkına ait olduğu düşünülen yapı, yaklaşık bin yıldır ayakta kalmıştı. Çöküş, bölgedeki yerli halk arasında gelecekteki olaylara dair endişelere yol açtı.
Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi’nde bulunan bin yıllık tuğla piramitin çöktüğünü duyurdu.
Yapının, Patzcuaro Gölü havzasına düşen yoğun yağışlar ve bölgedeki kuraklık nedeniyle oluşan çatlaklar sonucu zarar gördüğü belirtildi. INAH, iklim değişikliğinin bu tür tarihi yapılar üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekti.
INAH yetkilileri, çöküşün ardından 'Güney Taban' olarak bilinen yapıda hasar tespit çalışmaları başlattı. Önceki restorasyon teknikleri ve bölgede daha önce yaşanan kuraklıkların da hasara katkıda bulunduğu ifade edildi. Uzmanlar, yapının nasıl onarılabileceğini araştırıyor.

Bin yıllık 'kötü alamet' korkusu bölgeyi sardı

Yerel halk arasında çöküşe dair mistik endişeler de yükseldi. Purepecha halkından Tariakuiri Alvarez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın kötü bir alamet olabileceğini dile getirdi.
Tarihsel anlatılara göre, benzer bir olayın İspanyol fethinden önce de yaşandığı ve bunun tanrıların öfkesine bağlandığı biliniyor.
Meksika'nın önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olan Ihuatzio Arkeolojik Bölgesi'nde yaşanan bu olay, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.
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