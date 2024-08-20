https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti-1087074688.html

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Sputnik Türkiye

Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T22:33+0300

2024-08-20T22:33+0300

2024-08-20T22:33+0300

türkiye

intihar

intihar girişimi

tren

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marmaray

bakırköy

yeşilyurt

itfaiye

itfaiye ekipleri

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İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana gelen olay saat 18.00 sularında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı.İstasyonda tren bekleyen yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin trenin altında sıkışan kişiyi çıkarmak için çalışma başlatmasının ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi hayatını kaybetti.Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama:

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türkiye

bakırköy

yeşilyurt

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