https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/marmarayda-bir-kisi-raylara-atlayarak-intihar-etti-1087074688.html
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Sputnik Türkiye
Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T22:33+0300
2024-08-20T22:33+0300
2024-08-20T22:33+0300
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intihar
intihar girişimi
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ray
marmaray
bakırköy
yeşilyurt
itfaiye
itfaiye ekipleri
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İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana gelen olay saat 18.00 sularında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı.İstasyonda tren bekleyen yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin trenin altında sıkışan kişiyi çıkarmak için çalışma başlatmasının ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi hayatını kaybetti.Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kagithanede-oldurulen-filistinli-is-insaninin-3-katil-zanlisi-romanyada-yakalandi-1087069591.html
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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana gelen olay saat 18.00 sularında gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı.
İstasyonda tren bekleyen yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin trenin altında sıkışan kişiyi çıkarmak için çalışma başlatmasının ardından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi hayatını kaybetti.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama: