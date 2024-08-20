https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kagithanede-oldurulen-filistinli-is-insaninin-3-katil-zanlisi-romanyada-yakalandi-1087069591.html
Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı
Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına düzenlenen suikaste ilişkin yaşanan son gelişmeye göre cinayetin 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T19:31+0300
2024-08-20T19:31+0300
2024-08-20T20:20+0300
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Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalandı. Katil zanlılarının Bulgaristan'a kaçtığı tespit edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırı olayının 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de yaşandığını bildirdi.Emniyetin açıklamasında kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak verecek meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.3 farklı araç değiştirerek kaçtılarOlay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos günü saat 00.48'de Kırklareli'nden yurtdışına çıktıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamada şu ifadelere de yer verdi:Bu arada, şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmalarına yardım ettiği belirlenen 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sarkici-nilufere-reha-muhtarin-eski-esi-deniz-ugurdan-cocugumu-kacirdin-suclamasi-1087060463.html
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son dakika, katil, filistinli, suikast, kağıthane
son dakika, katil, filistinli, suikast, kağıthane
Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı
19:31 20.08.2024 (güncellendi: 20:20 20.08.2024)
İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına düzenlenen suikaste ilişkin yaşanan son gelişmeye göre cinayetin 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı.
Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalandı. Katil zanlılarının Bulgaristan'a kaçtığı tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırı olayının 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de yaşandığını bildirdi.
Emniyetin açıklamasında kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak verecek meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği belirtildi.
3 farklı araç değiştirerek kaçtılar
Olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos günü saat 00.48'de Kırklareli'nden yurtdışına çıktıkları tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamada şu ifadelere de yer verdi:
"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."
Bu arada, şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmalarına yardım ettiği belirlenen 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.