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Şarkıcı Nilüfer'e, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan 'çocuğumu kaçırdın' suçlaması
Şarkıcı Nilüfer'e, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan 'çocuğumu kaçırdın' suçlaması
Sputnik Türkiye
Evinde geçirdiği kazada ağır yaralanan Reha Muhtar'ın, 15 yaşındaki oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğu iddia edildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:40+0300
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türkiye
reha muhtar
deniz uğur
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çocuk kaçırma
iddia
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Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği kazada ağır yaralandı ve hastanede entübe edildi. Olay sırasında 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın da yanında olduğu belirtilirken, Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur oğluna ulaşamadığını ve kendisine teslim edilmediğini belirterek sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı alıkoydu iddiası Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun da Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sırasında yanında bulunan 15 yaşındaki oğlunun, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve anne Deniz Uğur'a verilmediğini ileri sürdü.Çocuk kaçırmaktan suç duyurusuNilüfer'le de iletişime geçemediklerini belirten Feyza Altun "Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz" ifadesini kullanarak şunları yazdı: Reha Muhtar'ın avukatı: Çirkin bir iftiraAvukat Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi. Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı:"Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığı iddiası çirkin bir iddiadır. Gerçek bilgiler Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmî makamlar önünde beyan etmiş bu durum da kayıtlara geçmiştir. Bu süreç de dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir. Hal böyle iken ve ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken insani durumu ve çocuğun âli menfaatlerini hiçe sayarak ve kamuoyunu da manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak meslek etiğiyle bağdaşmaz."Velayet yüzünden davalık olmuşlardı 2010 yılında boşanan Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un 2009 yılında biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Mahkeme kız çocuğunun babada, erkek çocuğun ise annede kalmasına karar vermişti. Reha Muhtar ve Uğur Deniz, çocukların velayeti yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu.Daha önce uzun bir birliktelikleri olan şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar, 4 aylıkken Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221001/reha-muhtardan-ilk-aciklama-benim-oglum-ve-kizim-7-yil-yasakli-maddelerin-kullanildigi-evde-buyudu-1061841421.html
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reha muhtar, deniz uğur, nilüfer, çocuk kaçırma, iddia, feyza altun
reha muhtar, deniz uğur, nilüfer, çocuk kaçırma, iddia, feyza altun

Şarkıcı Nilüfer'e, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan 'çocuğumu kaçırdın' suçlaması

16:40 20.08.2024 (güncellendi: 16:54 20.08.2024)
© İHA / ArşivReha Muhtar
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA / Arşiv
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Evinde geçirdiği kazada ağır yaralanan Reha Muhtar'ın, 15 yaşındaki oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğu iddia edildi.
Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği kazada ağır yaralandı ve hastanede entübe edildi. Olay sırasında 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın da yanında olduğu belirtilirken, Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur oğluna ulaşamadığını ve kendisine teslim edilmediğini belirterek sosyal medyasından bir açıklama yaptı.
© İHANilüfer
Nilüfer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
Nilüfer
© İHA

Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı alıkoydu iddiası

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun da Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sırasında yanında bulunan 15 yaşındaki oğlunun, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve anne Deniz Uğur'a verilmediğini ileri sürdü.

Çocuk kaçırmaktan suç duyurusu

Nilüfer'le de iletişime geçemediklerini belirten Feyza Altun "Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz" ifadesini kullanarak şunları yazdı:
"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Bizler de sizler gibi olayı basından öğrendik. Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun ; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

Reha Muhtar'ın avukatı: Çirkin bir iftira

Avukat Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi. Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı:
"Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığı iddiası çirkin bir iddiadır. Gerçek bilgiler Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmî makamlar önünde beyan etmiş bu durum da kayıtlara geçmiştir. Bu süreç de dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir. Hal böyle iken ve ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken insani durumu ve çocuğun âli menfaatlerini hiçe sayarak ve kamuoyunu da manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak meslek etiğiyle bağdaşmaz."

Velayet yüzünden davalık olmuşlardı

2010 yılında boşanan Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un 2009 yılında biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Mahkeme kız çocuğunun babada, erkek çocuğun ise annede kalmasına karar vermişti. Reha Muhtar ve Uğur Deniz, çocukların velayeti yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu.
Daha önce uzun bir birliktelikleri olan şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar, 4 aylıkken Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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