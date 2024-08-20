https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sarkici-nilufere-reha-muhtarin-eski-esi-deniz-ugurdan-cocugumu-kacirdin-suclamasi-1087060463.html

Şarkıcı Nilüfer'e, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan 'çocuğumu kaçırdın' suçlaması

Şarkıcı Nilüfer'e, Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'dan 'çocuğumu kaçırdın' suçlaması

Sputnik Türkiye

Evinde geçirdiği kazada ağır yaralanan Reha Muhtar'ın, 15 yaşındaki oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğu iddia edildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:40+0300

2024-08-20T16:40+0300

2024-08-20T16:54+0300

türkiye

reha muhtar

deniz uğur

nilüfer

çocuk kaçırma

iddia

feyza altun

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Gazeteci Reha Muhtar, evinde geçirdiği kazada ağır yaralandı ve hastanede entübe edildi. Olay sırasında 15 yaşındaki oğlu Poyraz'ın da yanında olduğu belirtilirken, Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur oğluna ulaşamadığını ve kendisine teslim edilmediğini belirterek sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı alıkoydu iddiası Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun da Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sırasında yanında bulunan 15 yaşındaki oğlunun, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve anne Deniz Uğur'a verilmediğini ileri sürdü.Çocuk kaçırmaktan suç duyurusuNilüfer'le de iletişime geçemediklerini belirten Feyza Altun "Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz" ifadesini kullanarak şunları yazdı: Reha Muhtar'ın avukatı: Çirkin bir iftiraAvukat Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi. Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı:"Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığı iddiası çirkin bir iddiadır. Gerçek bilgiler Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmî makamlar önünde beyan etmiş bu durum da kayıtlara geçmiştir. Bu süreç de dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir. Hal böyle iken ve ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken insani durumu ve çocuğun âli menfaatlerini hiçe sayarak ve kamuoyunu da manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak meslek etiğiyle bağdaşmaz."Velayet yüzünden davalık olmuşlardı 2010 yılında boşanan Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un 2009 yılında biri kız biri erkek ikiz çocukları olmuştu. Mahkeme kız çocuğunun babada, erkek çocuğun ise annede kalmasına karar vermişti. Reha Muhtar ve Uğur Deniz, çocukların velayeti yüzünden yıllardır birbirlerine ağır suçlamalar yöneltiyordu.Daha önce uzun bir birliktelikleri olan şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar, 4 aylıkken Ayşe Nazlı'yı evlat edinmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221001/reha-muhtardan-ilk-aciklama-benim-oglum-ve-kizim-7-yil-yasakli-maddelerin-kullanildigi-evde-buyudu-1061841421.html

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reha muhtar, deniz uğur, nilüfer, çocuk kaçırma, iddia, feyza altun