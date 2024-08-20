https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kacak-300-cennet-papagani-gaziantepte-koruma-altina-alindi-1087063271.html

Kaçak 300 cennet papağanı, Gaziantep'te koruma altına alındı

Kaçak 300 cennet papağanı, Gaziantep'te koruma altına alındı

Sputnik Türkiye

Kaçak yollarla çoğaltılan 300 cennet papağanı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:25+0300

2024-08-20T17:25+0300

2024-08-20T17:25+0300

yaşam

hayvanat bahçesi

gaziantep

gaziantep büyükşehir belediyesi

papağan

doğal hayatı koruma vakfı (wwf)

doğal alan

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Manisa'da kaçak olarak çoğaltılan 300 Cennet Papağanı kurtarılarak Gaziantep'te koruma altına alındı.300 'Cennet Papağanı' uygunsuz şekilde çoğaltıldıGaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Özsöyler, basın açıklamasında Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.Manisa'da bazı yetiştiricilerin, cennet papağanını uygunsuz şartlarda çoğaltmaya başladıklarının ihbarını aldıklarını ifade eden Özsöyler, "Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/eski-gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-celal-dogan-bodrumda-hastaneye-kaldirildi-1085633049.html

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cennet papağanı, kaçak hayvan, kaçakçılık, gaziantep hayvanat bahçesi, hayvan koruma dernekleri, sokak köpekleri, sokak hayvanları kanunu