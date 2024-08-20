https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kacak-300-cennet-papagani-gaziantepte-koruma-altina-alindi-1087063271.html
Kaçak 300 cennet papağanı, Gaziantep'te koruma altına alındı
Kaçak 300 cennet papağanı, Gaziantep'te koruma altına alındı
Sputnik Türkiye
Kaçak yollarla çoğaltılan 300 cennet papağanı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:25+0300
2024-08-20T17:25+0300
2024-08-20T17:25+0300
yaşam
hayvanat bahçesi
gaziantep
gaziantep büyükşehir belediyesi
papağan
doğal hayatı koruma vakfı (wwf)
doğal alan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087062764_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_c619aaf10abcddeade07dae26bcd89d4.jpg
Manisa'da kaçak olarak çoğaltılan 300 Cennet Papağanı kurtarılarak Gaziantep'te koruma altına alındı.300 'Cennet Papağanı' uygunsuz şekilde çoğaltıldıGaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Özsöyler, basın açıklamasında Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.Manisa'da bazı yetiştiricilerin, cennet papağanını uygunsuz şartlarda çoğaltmaya başladıklarının ihbarını aldıklarını ifade eden Özsöyler, "Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/eski-gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-celal-dogan-bodrumda-hastaneye-kaldirildi-1085633049.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087062764_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ba9de0b431a6b0cb03051e2b0a352fc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cennet papağanı, kaçak hayvan, kaçakçılık, gaziantep hayvanat bahçesi, hayvan koruma dernekleri, sokak köpekleri, sokak hayvanları kanunu
cennet papağanı, kaçak hayvan, kaçakçılık, gaziantep hayvanat bahçesi, hayvan koruma dernekleri, sokak köpekleri, sokak hayvanları kanunu
Kaçak 300 cennet papağanı, Gaziantep'te koruma altına alındı
Kaçak yollarla çoğaltılan 300 cennet papağanı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındı. Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alınan papağanlar, ziyaretçiyle buluşacak.
Manisa'da kaçak olarak çoğaltılan 300 Cennet Papağanı kurtarılarak Gaziantep'te koruma altına alındı.
300 'Cennet Papağanı' uygunsuz şekilde çoğaltıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Özsöyler, basın açıklamasında Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.
Manisa'da bazı yetiştiricilerin, cennet papağanını uygunsuz şartlarda çoğaltmaya başladıklarının ihbarını aldıklarını ifade eden Özsöyler, "Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz." dedi.