https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/eski-gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-celal-dogan-bodrumda-hastaneye-kaldirildi-1085633049.html
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T00:52+0300
2024-07-08T00:52+0300
2024-07-08T00:52+0300
türkiye
celal doğan
gaziantep
gaziantep büyükşehir belediyesi
muğla
bodrum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085632892_0:89:551:398_1920x0_80_0_0_0d686e49cb18e8107a379862eae8ee7b.jpg
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, konakladığı otelde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.Alınan bilgiye göre, İlk müdahalesi burada yapılan 80 yaşındaki Doğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Celal Doğan kimdir?Celal Doğan, 1 Ağustos 1943'te Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.Ortaöğrenimini Gaziantep Lisesi'nde yamamlayan Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.Üç dönem milletvekilliği, üç dönem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Celal Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında da Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmişti.Celal Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20190204/celal-dogan-dsp-gaziantep-aday-1037460076.html
türkiye
gaziantep
muğla
bodrum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/08/1085632892_0:37:551:450_1920x0_80_0_0_17e22306eb60fcca52828fa2a11c257a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
celal doğan kimdir?celal doğan hayatı, celal doğan biyografisi,
celal doğan kimdir?celal doğan hayatı, celal doğan biyografisi,
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı.
Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, konakladığı otelde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.
Alınan bilgiye göre, İlk müdahalesi burada yapılan 80 yaşındaki Doğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Celal Doğan, 1 Ağustos 1943'te Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.
Ortaöğrenimini Gaziantep Lisesi'nde yamamlayan Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.
1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.
Üç dönem milletvekilliği, üç dönem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Celal Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında da Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmişti.
Celal Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.