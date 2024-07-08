https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/eski-gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-celal-dogan-bodrumda-hastaneye-kaldirildi-1085633049.html

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T00:52+0300

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türkiye

celal doğan

gaziantep

gaziantep büyükşehir belediyesi

muğla

bodrum

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Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, konakladığı otelde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.Alınan bilgiye göre, İlk müdahalesi burada yapılan 80 yaşındaki Doğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Celal Doğan kimdir?Celal Doğan, 1 Ağustos 1943'te Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.Ortaöğrenimini Gaziantep Lisesi'nde yamamlayan Doğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.Üç dönem milletvekilliği, üç dönem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Celal Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında da Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmişti.Celal Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20190204/celal-dogan-dsp-gaziantep-aday-1037460076.html

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