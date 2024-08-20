https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/gozler-merkez-bankasi-faiz-karari-haberinde-islam-memis-yeni-hamle-geliyor-diyerek-uyardi-1087034695.html

Gözler Merkez Bankası faiz kararında: İslam Memiş 'Yeni hamle geliyor' diyerek uyardı

Gözler Merkez Bankası faiz kararında: İslam Memiş 'Yeni hamle geliyor' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 2024 Ağustos ayı politika faizini açıklayacak. Mart ayından bu yana yüzde 50’de sabit tutulan faiz oranının bu... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T08:42+0300

2024-08-20T08:42+0300

2024-08-20T08:45+0300

ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında bugün bir araya gelerek faiz kararı açıklamaya hazırlanıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın ABD'deki Jackson Hole toplantısına katılacak olması nedeniyle faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Karar öncesi ekonomistler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.Temmuz atı politika faizi ne kadardı?Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.Ekonomist Batuhan Tufaner’den faiz tahminiMynet'e konuşan Ekonomist Batuhan Tufaner, Merkez Bankası’nın politika faizini bu ay da sabit tutacağını öngörüyor. Tufaner, faiz oranlarının en erken Eylül ayında indirilebileceğini belirterek, "Faizi erken düşürmek enflasyonu artıracak, yükseltmek ise birçok şirketi iflasın eşiğine getirebilir" dedi. Ayrıca, Tufaner Türkiye'nin büyüme oranlarının beklentilerin altında kaldığını da vurguladı.'Fed'in kararı Türkiye'yi etkileyebilir'Tufaner, Merkez Bankası’nın Eylül ayında faiz indirimi yapmasının olası olduğunu, bu tahminini ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilişkilendiriyor. Eylül ayında Fed’in faiz indirimi ihtimaline dikkat çeken Tufaner, "ABD'de son enflasyon verileri yüzde 3’ün altına düştü, bu da Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Küresel piyasalar Fed’in kararından etkileneceği için Türkiye’de de Eylül ayında faiz indirimi olabilir" ifadelerini kullandı.Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini tartışma yarattıMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3. Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’de sabit tutmuştu. Bu durum, emekli ve memur zamlarıyla ilgili endişelere yol açtı. Tufaner, bu tahmini iyimser bulduğunu belirterek, "Yıl sonu enflasyonunun yüzde 42-43 seviyelerine yaklaşmasını bekliyorum" dedi.'Kredi kartlarına yeni düzenleme beklenmiyor'Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartlarına getirilen düzenlemeler sonrası, Tufaner, kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme beklemediğini söyledi. "Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için kredi kartı limitleri ve faiz oranları artırıldı. Bu nedenle kart kullanım ücretleri de yükseltiliyor ki kullanım azalsın," dedi. Tufaner, olası yeni düzenlemeler için açıklanacak verilerin takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48.10'a düştü.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34.57'den yüzde 33.30'a geriledi.İslam Memiş’ten dolar ve altın piyasası tahmini: Faiz i̇ndirimi ve yıl sonu rekorları bekleniyorAltın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hafta doların ve altının nasıl bir seyir izleyeceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve döviz kurları hakkında öngörülerde bulunan Memiş, yatırımcılara önemli ipuçları verdi.Merkez Bankası’ndan Kasım’da 500 baz puanlık faiz i̇ndirimi beklentisiİslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kasım ayına kadar faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Ancak, Kasım-Aralık aylarında toplamda 500 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabileceğini belirten Memiş, "Para Politikası metni şahin tonda olabilir," diyerek yatırımcıları uyardı.Dolar/TL’de yön ne olacak?Döviz kurları hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, Dolar/TL’nin 33.68 lira, Euro/TL’nin ise 37.13 lira seviyesinden haftayı tamamladığını belirtti. Euro'nun dolar karşısında daha pozitif ayrışabileceğini söyleyen Memiş, "Euro/dolar paritesinde yıl sonu beklentim 1.12. Bu yüzden 1.10 seviyesinin altındaki fiyatları alım fırsatı olarak görüyorum" dedi.Güncel dolar/TL ve euro/TL kurları19 Ağustos itibarıyla Dolar/TL kuru 33.73 liradan alınıp, 33.77 liradan satılıyor. Euro/TL kuru ise 37.08 liradan alınıp, 37.218 liradan satılıyor. Euro/dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde bin 109 seviyesinde işlem görüyor.Altın fiyatlarında yıl sonu rekoru beklentisiAltın fiyatlarıyla ilgili olarak İslam Memiş, yıl sonunda rekor seviyeler beklediğini açıkladı. Memiş, gram altın fiyatının 2024 sonunda 3 bin -3 bin 500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Bugün ise gram altın Kapalıçarşı’da 2 bin 745 liradan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/meteorolojiden-pes-pese-saganak-yagmur-aciklamasi-sehirleri-siralayarak-uyardi-1087033014.html

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