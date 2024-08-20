https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/meteorolojiden-pes-pese-saganak-yagmur-aciklamasi-sehirleri-siralayarak-uyardi-1087033014.html

Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağmur açıklaması: Şehirleri sıralayarak uyardı

Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağmur açıklaması: Şehirleri sıralayarak uyardı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımlayarak yeni haritayı paylaştı. Rapora göre Artvin, Kars, Van, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T07:34+0300

2024-08-20T07:34+0300

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van’ın kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ayrıca, Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı olasılığı bulunuyor.Sıcaklık ve rüzgar durumuÜlke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde ise Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’da hava kirliliği arttı: Yüzde 14’lük yükselişÖte yandan, İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor. 2023'ün ilk yedi ayında ölçülen azot dioksit ortalaması, 2024’te yüzde 14 artış göstererek 40.61 mikrogram/metreküpe ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, artışın temel sebebinin trafik yoğunluğu ve sanayi tesisleri olduğunu belirtti. Toros, "Araç sayısının artmasıyla trafik sıkışıklığı ve emisyon salınımı da artıyor, bu da atmosferin daha fazla kirlenmesine yol açıyor" dedi.'Ciddi sağlık sonuçlarına yol açıyor'Prof. Dr. Toros, hava kirliliğinin küresel etkilerine dikkat çekerek, "Atmosferin kirlenmesi sadece yerel değil, küresel bir sorun. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor" şeklinde uyarıda bulundu.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILARGüncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 39°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkARTVİN °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CAz bulutluTRABZON °C, 30°CAz bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde yer yer 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı akşam saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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