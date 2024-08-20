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Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağmur açıklaması: Şehirleri sıralayarak uyardı
Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağmur açıklaması: Şehirleri sıralayarak uyardı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımlayarak yeni haritayı paylaştı. Rapora göre Artvin, Kars, Van, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van’ın kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ayrıca, Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı olasılığı bulunuyor.Sıcaklık ve rüzgar durumuÜlke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde ise Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İstanbul’da hava kirliliği arttı: Yüzde 14’lük yükselişÖte yandan, İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor. 2023'ün ilk yedi ayında ölçülen azot dioksit ortalaması, 2024’te yüzde 14 artış göstererek 40.61 mikrogram/metreküpe ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, artışın temel sebebinin trafik yoğunluğu ve sanayi tesisleri olduğunu belirtti. Toros, "Araç sayısının artmasıyla trafik sıkışıklığı ve emisyon salınımı da artıyor, bu da atmosferin daha fazla kirlenmesine yol açıyor" dedi.'Ciddi sağlık sonuçlarına yol açıyor'Prof. Dr. Toros, hava kirliliğinin küresel etkilerine dikkat çekerek, "Atmosferin kirlenmesi sadece yerel değil, küresel bir sorun. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor" şeklinde uyarıda bulundu.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILARGüncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 39°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkARTVİN °C, 34°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 32°CAz bulutluTRABZON °C, 30°CAz bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde yer yer 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı akşam saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji'den peş peşe sağanak yağmur açıklaması: Şehirleri sıralayarak uyardı

07:34 20.08.2024
Yağmur
Yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos hava durumu raporunu yayımlayarak yeni haritayı paylaştı. Rapora göre Artvin, Kars, Van, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Rize'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van’ın kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ayrıca, Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı olasılığı bulunuyor.

Sıcaklık ve rüzgar durumu

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde ise Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava kirliliği arttı: Yüzde 14’lük yükseliş

Öte yandan, İstanbul’da hava kirliliği alarm veriyor. 2023'ün ilk yedi ayında ölçülen azot dioksit ortalaması, 2024’te yüzde 14 artış göstererek 40.61 mikrogram/metreküpe ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, artışın temel sebebinin trafik yoğunluğu ve sanayi tesisleri olduğunu belirtti. Toros, "Araç sayısının artmasıyla trafik sıkışıklığı ve emisyon salınımı da artıyor, bu da atmosferin daha fazla kirlenmesine yol açıyor" dedi.

'Ciddi sağlık sonuçlarına yol açıyor'

Prof. Dr. Toros, hava kirliliğinin küresel etkilerine dikkat çekerek, "Atmosferin kirlenmesi sadece yerel değil, küresel bir sorun. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor" şeklinde uyarıda bulundu.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde yer yer 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı akşam saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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