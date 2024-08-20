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Özgür Özel'den ayağının silahla vurulması iddialarına yönelik açıklama: 'Gelin kontrol edelim'
Özgür Özel'den ayağının silahla vurulması iddialarına yönelik açıklama: 'Gelin kontrol edelim'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, son günlerde ayağının kırılması nedeniyle sosyal medyada dönen iddialara yönelik cevap verdi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T11:54+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in evinde merdivenden düşüp ayağından yaralanması tartışmalara yol açtı. Özel'in ayağının kırılmadığı aksine silahla vurulduğu iddialarının yanında 'alkollü ayrıldığı mekanda ayağının kırıldığı' yönünde iddialar da sosyal medyada yer buldu. Özel, bu iddialara yönelik konuşarak, "Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni" ifadesini kullandı. Nasıl yaşandığını anlattı Kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu anlatan Özel, şunları söyledi:Planlanan Filistin ziyaretinin tarihi belli olduBunun dışında, uzun zamandır Filistin'e gideceğini belirten CHP lideri, yakın zamanda TBMM'de konuşma yapan Mahmut Abbas tarafından bölgeye davet edildiğini söylemişti. Özel, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'i ziyaret edebileceğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından davet edildiğini belirten Özel, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Filistin'i ziyaret edebileceğini söyledi.
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakatlık
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sakatlık

Özgür Özel'den ayağının silahla vurulması iddialarına yönelik açıklama: 'Gelin kontrol edelim'

11:54 20.08.2024
© AA / Evrim AydınCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AA / Evrim Aydın
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CHP lideri Özgür Özel, son günlerde ayağının kırılması nedeniyle sosyal medyada dönen iddialara yönelik cevap verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in evinde merdivenden düşüp ayağından yaralanması tartışmalara yol açtı. Özel'in ayağının kırılmadığı aksine silahla vurulduğu iddialarının yanında 'alkollü ayrıldığı mekanda ayağının kırıldığı' yönünde iddialar da sosyal medyada yer buldu.
Özel, bu iddialara yönelik konuşarak, "Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni" ifadesini kullandı.

Nasıl yaşandığını anlattı

Kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu anlatan Özel, şunları söyledi:

Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi.'

Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.

FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış 'Özel kurşunla yaralandı.' Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013’ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki “Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ’cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara’dayım, kapım açık.

Planlanan Filistin ziyaretinin tarihi belli oldu

Bunun dışında, uzun zamandır Filistin'e gideceğini belirten CHP lideri, yakın zamanda TBMM'de konuşma yapan Mahmut Abbas tarafından bölgeye davet edildiğini söylemişti. Özel, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'i ziyaret edebileceğini söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından davet edildiğini belirten Özel, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Filistin'i ziyaret edebileceğini söyledi.
Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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Özgür Özel, Ali Koç ile bir araya geldi
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