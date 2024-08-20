https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bozcaadada-otluk-alanin-atese-verildigi-anlar-kaydedildi-1087029765.html

Bozcaada'da otluk alanın ateşe verildiği anlar kaydedildi

Bozcaada'da otluk alanın ateşe verildiği anlar kaydedildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki otluk alanda yaşanan yangına neden olan şüpheli, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T01:55+0300

2024-08-20T01:55+0300

2024-08-20T01:56+0300

bozcaada

türkiye

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Bozcaada'da pazar akşamı otluk alanın ateşe verildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28'de ateşe verdikten sonra kaçtı.Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-yangin-haritasi-bu-hafta-yangin-cikan-yerler-neresi-kontrol-altina-alinan-yanginlar-hangisi-1087024115.html

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bozcaada, ateşe vermek, yangın, yangın söndürme