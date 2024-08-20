https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bozcaadada-otluk-alanin-atese-verildigi-anlar-kaydedildi-1087029765.html
Bozcaada'da otluk alanın ateşe verildiği anlar kaydedildi
Bozcaada'da otluk alanın ateşe verildiği anlar kaydedildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki otluk alanda yaşanan yangına neden olan şüpheli, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T01:55+0300
2024-08-20T01:55+0300
2024-08-20T01:56+0300
bozcaada
türkiye
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Bozcaada'da pazar akşamı otluk alanın ateşe verildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28'de ateşe verdikten sonra kaçtı.Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiye-yangin-haritasi-bu-hafta-yangin-cikan-yerler-neresi-kontrol-altina-alinan-yanginlar-hangisi-1087024115.html
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bozcaada, ateşe vermek, yangın, yangın söndürme
bozcaada, ateşe vermek, yangın, yangın söndürme
Bozcaada'da otluk alanın ateşe verildiği anlar kaydedildi
01:55 20.08.2024 (güncellendi: 01:56 20.08.2024)
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki otluk alanda yaşanan yangına neden olan şüpheli, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin alanı ateşe verdikten sonra kaçtığı görülüyor.
Bozcaada'da pazar akşamı otluk alanın ateşe verildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28'de ateşe verdikten sonra kaçtı.
Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.