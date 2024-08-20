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ABD'li eski Kongre üyesi George Santos, hakkındaki sahtecilik suçlamalarını kabul etti
ABD'li eski Kongre üyesi George Santos, hakkındaki sahtecilik suçlamalarını kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD eski Cumhuriyetçi kongre üyesi George Santos, sahtecilik ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçlarını itiraf etti. 'Destekçilerinin... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T11:48+0300
2024-08-20T11:48+0300
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ABD'de eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçlamaları kabul etti.Geçmişte, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, Kongre'deki diğer üyeleri görmezden gelerek kendisi 'farklı' olduğu için hakkında soruşturma başlattığını ileri süren Santos, Pazartesi günü New York'ta görülen mahkeme sonrası gazetecilere yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım. Yaptıklarımı telafi etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.Federal yönergeler uyarınca iki yıllık zorunlu asgari hapis cezasıyla karşı karşıya olan Santos'un ceza duruşması Şubat 2025'te görülecek. ABD bölge yargıcı, 7 Şubat'ta tekrar mahkemeye döndüğünde olası ceza aralığının altı ila sekiz yıl arasında olacağını tahmin ettiğini belirtti.36 yaşındaki eski Kongre üyesi Santos daha önce, 'serveti hakkında Kongre'ye yalan söylemek, çalıştığı halde işsizlik yardımı almak ve kampanya için toplanan miktarları kişisel harcamalarını karşılamak için kullanmak' da dahil olmak üzere bir dizi mali suç iddiasını kabul etmemişti.Santos için Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturulma başlatılmıştı8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, hakkında yapılan 'yalan söyleme, dolandırıcılık yapma, kara para aklama' gibi beyanlarla gündeme gelmişti.Wall Street'teki şirketlerden birinde kariyer sahibi olduğu ve üniversite diplomasının olduğu konusunda yalan söylediği yönündeki raporların ortaya çıkmasıyla göz önüne gelen George Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianame hakkında 'kendisine resmen 'cadı avı' başlatıldığını' belirterek görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Yapılan soruşturmada yasayı çiğnediğine ve kamudaki konumunu kendi çıkarı için kullandığına dair "çok güçlü kanıtlar" bulunmasının ardından Kongre'den ihraç edilen Santos, Mayıs ayında gözaltından 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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abd, george santos, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi, abd temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi etik komisyonu
abd, george santos, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi, abd temsilciler meclisi, abd temsilciler meclisi etik komisyonu

ABD'li eski Kongre üyesi George Santos, hakkındaki sahtecilik suçlamalarını kabul etti

11:48 20.08.2024
© AP Photo / Andrew HarnikGeorge Santos
George Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD eski Cumhuriyetçi kongre üyesi George Santos, sahtecilik ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçlarını itiraf etti. 'Destekçilerinin güvenine ihanet ettiğini' dile getiren Santos, Şubat 2025'te ceza duruşmasına çıkacak.
ABD'de eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçlamaları kabul etti.
Geçmişte, Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, Kongre'deki diğer üyeleri görmezden gelerek kendisi 'farklı' olduğu için hakkında soruşturma başlattığını ileri süren Santos, Pazartesi günü New York'ta görülen mahkeme sonrası gazetecilere yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım. Yaptıklarımı telafi etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.
Federal yönergeler uyarınca iki yıllık zorunlu asgari hapis cezasıyla karşı karşıya olan Santos'un ceza duruşması Şubat 2025'te görülecek. ABD bölge yargıcı, 7 Şubat'ta tekrar mahkemeye döndüğünde olası ceza aralığının altı ila sekiz yıl arasında olacağını tahmin ettiğini belirtti.
36 yaşındaki eski Kongre üyesi Santos daha önce, 'serveti hakkında Kongre'ye yalan söylemek, çalıştığı halde işsizlik yardımı almak ve kampanya için toplanan miktarları kişisel harcamalarını karşılamak için kullanmak' da dahil olmak üzere bir dizi mali suç iddiasını kabul etmemişti.

Santos için Temsilciler Meclisi Etik Komitesince soruşturulma başlatılmıştı

8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, hakkında yapılan 'yalan söyleme, dolandırıcılık yapma, kara para aklama' gibi beyanlarla gündeme gelmişti.
Wall Street'teki şirketlerden birinde kariyer sahibi olduğu ve üniversite diplomasının olduğu konusunda yalan söylediği yönündeki raporların ortaya çıkmasıyla göz önüne gelen George Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianame hakkında 'kendisine resmen 'cadı avı' başlatıldığını' belirterek görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Yapılan soruşturmada yasayı çiğnediğine ve kamudaki konumunu kendi çıkarı için kullandığına dair "çok güçlü kanıtlar" bulunmasının ardından Kongre'den ihraç edilen Santos, Mayıs ayında gözaltından 500 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyetçi Kongre Üyesi George Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
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ABD'li milletvekili: Kongrede her türlü ahlaksız geçmişe sahip insanlarla birlikte birçok suçlu var
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