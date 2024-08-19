https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-ordusu-kievde-yabanci-militanlarin-bulundugu-yeri-vurdu-1086990351.html

Rus ordusu, Kiev’de yabancı militanların bulunduğu yeri vurdu

Rus ordusu, Kiev’de yabancı militanların bulunduğu yeri vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yabancı paralı... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T07:31+0300

2024-08-19T07:31+0300

2024-08-19T09:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna ordusu

kiev

yabancı militan

paralı asker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086130923_0:34:1821:1058_1920x0_80_0_0_c30142cd12854b7aed0948926536b223.jpg

Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Kiev’deki yabancı militanları hedef aldı.Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Telegram paylaşımında, Kiev banliyösünde yabancı paralı askerlerin toplandığı bir yerin bombalandığını yazdı.Lebedev, Rus ordusunun ayrıca Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pavlograd kentinin kuzeyindeki bir silah ve mühimmat deposunu havaya uçurduğunu aktardı.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık Rus birlikleri düzenli olarak Ukrayna ordusuna ait mühimmat, teçhizat ve askerlerinin konuşlandığı yerlerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı vurulduRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 İHA imha ettiği belirtildi.Daha sonra Rusya'nın Oryol Bölgesi'nde de sabah saatlerinde bir Ukrayna İHA'sının engellendiği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/kuzey-koreden-ukraynanin-kursk-saldirilarina-tepki-1086985576.html

rusya

ukrayna

kiev

dnepropetrovsk

nikolayev

belgorod

kursk

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, kiev, yabancı militan, paralı asker, dnepropetrovsk, nikolayev, sergey lebedev, belgorod, kursk, kursk bölgesi