https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-ordusu-kievde-yabanci-militanlarin-bulundugu-yeri-vurdu-1086990351.html
Rus ordusu, Kiev’de yabancı militanların bulunduğu yeri vurdu
Rus ordusu, Kiev’de yabancı militanların bulunduğu yeri vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yabancı paralı... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T07:31+0300
2024-08-19T07:31+0300
2024-08-19T09:26+0300
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Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Kiev’deki yabancı militanları hedef aldı.Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Telegram paylaşımında, Kiev banliyösünde yabancı paralı askerlerin toplandığı bir yerin bombalandığını yazdı.Lebedev, Rus ordusunun ayrıca Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pavlograd kentinin kuzeyindeki bir silah ve mühimmat deposunu havaya uçurduğunu aktardı.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık Rus birlikleri düzenli olarak Ukrayna ordusuna ait mühimmat, teçhizat ve askerlerinin konuşlandığı yerlerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı vurulduRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 İHA imha ettiği belirtildi.Daha sonra Rusya'nın Oryol Bölgesi'nde de sabah saatlerinde bir Ukrayna İHA'sının engellendiği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/kuzey-koreden-ukraynanin-kursk-saldirilarina-tepki-1086985576.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, kiev, yabancı militan, paralı asker, dnepropetrovsk, nikolayev, sergey lebedev, belgorod, kursk, kursk bölgesi
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, kiev, yabancı militan, paralı asker, dnepropetrovsk, nikolayev, sergey lebedev, belgorod, kursk, kursk bölgesi
Rus ordusu, Kiev’de yabancı militanların bulunduğu yeri vurdu
07:31 19.08.2024 (güncellendi: 09:26 19.08.2024)
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yabancı paralı askerlerin toplandığı yeri ve Dnepropetrovsk’taki silah ve mühimmat deposunu vurduğunu belirtti.
Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Kiev’deki yabancı militanları hedef aldı.
Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Telegram paylaşımında, Kiev banliyösünde yabancı paralı askerlerin toplandığı bir yerin bombalandığını yazdı.
Lebedev, Rus ordusunun ayrıca Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Pavlograd kentinin kuzeyindeki bir silah ve mühimmat deposunu havaya uçurduğunu aktardı.
Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık Rus birlikleri düzenli olarak Ukrayna ordusuna ait mühimmat, teçhizat ve askerlerinin konuşlandığı yerlerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 4 İHA imha ettiği belirtildi.
Daha sonra Rusya'nın Oryol Bölgesi'nde de sabah saatlerinde bir Ukrayna İHA'sının engellendiği duyuruldu.