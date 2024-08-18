https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/kuzey-koreden-ukraynanin-kursk-saldirilarina-tepki-1086985576.html

Kuzey Kore’den Ukrayna'nın Kursk saldırılarına tepki

Kuzey Kore’den Ukrayna'nın Kursk saldırılarına tepki

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarını kınarken, saldırıları "ABD destekli terör eylemi" olarak nitelendirdi. 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T21:26+0300

2024-08-18T21:26+0300

2024-08-18T21:26+0300

ukrayna krizi

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırılarına tepki verdiği vurgulanırken, “ABD ve Batı destekli affedilemez bir terör eylemi" olarak nitelendirildi.Saldırıların kınandığı açıklamada, Pyongyang'ın, "Rusya'nın her zaman yanında olacağı" belirtildi.Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırıları sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.Kursk’ta son model NATO teçhizatı tespit edildiBölgedeki çatışmalarda yer alan Rus ordusu tarafından ele geçirilen belgeler, Kiev’in işgalden hemen önce NATO ülkeleri tarafından kendisine sağlanan zırhlı araçları Kursk bölgesindeki bir terör saldırısında kullandığını kanıtlarken, Sputnik’in eline geçen belgelerde, Ukrayna 82. Bağımsız Hava İndirme Tugayı tarafından Kursk bölgesine yönelik saldırıda kullanılan Roshel Senator zırhlı piyade aracının (Ford F-559 Senator APC modeli) işgalden kısa bir süre önce Ukrayna ordusuna teslim edildiği ortaya çıktı.Bu durum, 810. Tugay'a bağlı Rus deniz piyadelerinin Kursk bölgesinde kısa süre önce imha ettikleri bir konvoydan ele geçirdikleri zırhlı araçlardan birinde buldukları belgelerden de anlaşılıyor.Buna göre, Kursk saldırılarında kullanılan piyade aracı Roshel Senator’un 26 Temmuz 2024 tarihinde tescil edildiği belirlenirken, aracın askeri teknik belgesinin, bu zırhlı aracın ilk kez 27 Temmuz 2024'te, yani Ukraynalı savaşçıların Kursk bölgesini işgalinden on gün önce kontrol edildiğini kaydedildi.İrsaliyedeki verilere göre zırhlı araç 7 Ağustos 2024 tarihinde saat 17:30'da görev için yola çıkarken, Ukrayna komutanlığı tarafından düzenlenen belgenin 16 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rus-disislerinden-kursk-saldirilari-dolayli-muzakereleri-sekteye-ugratiyor-iddiasina-yanit-1086978566.html

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