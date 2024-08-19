https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-beslenme-uzmani-egitim-seviyesi-arttikca-insanlar-inceliyor-1087015227.html
Rus beslenme uzmanı: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
Rus beslenme uzmanı: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
Sputnik Türkiye
Rus beslenme uzmanı Tutelyan, beslenme kültürünün küçüklükten itibaren geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek insanlara yaşamları boyunca sağlıklı kalmaları... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T17:16+0300
2024-08-19T17:16+0300
2024-08-19T17:16+0300
dünya
rusya
rus bilim insanları
sağlık
sağlıklı beslenme
diyetisyen
beslenme
yetersiz beslenme
öneri
tavsiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053232664_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e6f8777cf46f22298f63b848410eb7e7.jpg
Rus beslenme uzmanı, Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni Viktor Tutelyan, beslenme kültürünü çocukluktan itibaren geliştirmenin neden önemli olduğuna dair açıklamalarda bulundu ve insanlara yaşamları boyunca sağlıklı kalmaları için bazı öneriler sundu.Tüm insanların, sonuçlarına katlanmadan ihlal edemeyeceği beslenme kanunlarının ‘yetki alanında’ bulunduklarını dile getiren Tutelyan, “Birinci kanun, besinlerle vücuda giren enerji ile tükettiğimiz enerji arasındaki dengedir. Bu dengede herhangi bir kayma ya halsizliğe ve ölüme, ya da obeziteye ve birçok hastalığın gelişmesine neden oluyor. İkinci kanun ise diyetin kimyasal bileşiminin fizyolojik ihtiyaçlarımıza uygunluğudur” diye konuştu.Vitaminleri örnek gösteren uzman, “Biri eksik olsa dahi sağlık durumumuz kötüleşiyor, uzun süreli eksiklik ise ölüme yol açıyor. İnsanlık, vücudun C vitaminine ihtiyacı olduğunu bilmemekten ne kayıplara uğradı? On binlerce insan iskorbüt hastalığından öldü. Bu nedenle, her biri belirli bir işlevi yerine getiren 12 vitaminin tamamına ihtiyacımız var” vurgusunu yaptı.Ürünlerin bu iki kanuna uygunluğunu sağlama sorumluluğunun gıda endüstrisine ait olduğuna dikkat çeken Tutelyan, “Gıdalar aşırı yağ ve şekerden, sağlığa zararlı olan ve aşırı kalori alımına yol açan her şeyden arındırılmalı ve içlerine vitamin, mineral, mikro elementler, biyolojik açıdan aktif bileşikler eklenmelidir” ifadelerini kullandı.Rus diyetisyen, beslenme kültürünün önemine de dikkat çekti:Doğru beslenmenin o kadar da pahalıya mal olmadığını vurgulayan Tutelyan, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210828/prof-henryden-saglik-beslenme-onerileri-buyukanneniz-gibi-yiyorsaniz-dogru-yoldasiniz-1048403690.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053232664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f38a211e285b782fa81ca550d976981.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rus bilim insanları, sağlık, sağlıklı beslenme, diyetisyen, beslenme, yetersiz beslenme, öneri, tavsiye
rusya, rus bilim insanları, sağlık, sağlıklı beslenme, diyetisyen, beslenme, yetersiz beslenme, öneri, tavsiye
Rus beslenme uzmanı: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
Rus beslenme uzmanı Tutelyan, beslenme kültürünün küçüklükten itibaren geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek insanlara yaşamları boyunca sağlıklı kalmaları için öneriler sundu.
Rus beslenme uzmanı, Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni Viktor Tutelyan, beslenme kültürünü çocukluktan itibaren geliştirmenin neden önemli olduğuna dair açıklamalarda bulundu ve insanlara yaşamları boyunca sağlıklı kalmaları için bazı öneriler sundu.
Tüm insanların, sonuçlarına katlanmadan ihlal edemeyeceği beslenme kanunlarının ‘yetki alanında’ bulunduklarını dile getiren Tutelyan, “Birinci kanun, besinlerle vücuda giren enerji ile tükettiğimiz enerji arasındaki dengedir. Bu dengede herhangi bir kayma ya halsizliğe ve ölüme, ya da obeziteye ve birçok hastalığın gelişmesine neden oluyor. İkinci kanun ise diyetin kimyasal bileşiminin fizyolojik ihtiyaçlarımıza uygunluğudur” diye konuştu.
Vitaminleri örnek gösteren uzman, “Biri eksik olsa dahi sağlık durumumuz kötüleşiyor, uzun süreli eksiklik ise ölüme yol açıyor. İnsanlık, vücudun C vitaminine ihtiyacı olduğunu bilmemekten ne kayıplara uğradı? On binlerce insan iskorbüt hastalığından öldü. Bu nedenle, her biri belirli bir işlevi yerine getiren 12 vitaminin tamamına ihtiyacımız var” vurgusunu yaptı.
Ürünlerin bu iki kanuna uygunluğunu sağlama sorumluluğunun gıda endüstrisine ait olduğuna dikkat çeken Tutelyan, “Gıdalar aşırı yağ ve şekerden, sağlığa zararlı olan ve aşırı kalori alımına yol açan her şeyden arındırılmalı ve içlerine vitamin, mineral, mikro elementler, biyolojik açıdan aktif bileşikler eklenmelidir” ifadelerini kullandı.
Rus diyetisyen, beslenme kültürünün önemine de dikkat çekti:
Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor. Kendinizi sınırlama yeteneği, çocukluktan itibaren aşılaması daha kolay olan bir öz farkındalık ve kültürdür. Bunun da ötesinde, bir anne adayının yanlış beslenmesi, kadının yakında anne olacağının farkında bile değilken fetüse oluşum aşamasında zarar verebilir.
Doğru beslenmenin o kadar da pahalıya mal olmadığını vurgulayan Tutelyan, şunları söyledi:
Zengin ve hasta ya da orta derecede yoksul, fakat sağlıklı olabilirsiniz. Örneğin bir elma veya lahana yiyerek gerekli miktarda lif, C vitamini ve belirli mineralleri alabilirsiniz. Kendinizi şımartmak için ananas veya egzotik meyveler tüketerek te bunları alabilirsiniz. Ancak düzenli beslenme, kişinin yaşadığı bölgeye alışılageldik ve uygun olması gerekir. Bu en doğru yaklaşımdır ve bunlar genelde ucuz ve uygun fiyatlı ürünlerdir.