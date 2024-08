https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-beslenme-uzmani-egitim-seviyesi-arttikca-insanlar-inceliyor-1087015227.html

Rus beslenme uzmanı: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor

Rus beslenme uzmanı: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor

Sputnik Türkiye

Rus beslenme uzmanı Tutelyan, beslenme kültürünün küçüklükten itibaren geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek insanlara yaşamları boyunca sağlıklı kalmaları... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T17:16+0300

2024-08-19T17:16+0300

2024-08-19T17:16+0300

dünya

rusya

rus bilim insanları

sağlık

sağlıklı beslenme

diyetisyen

beslenme

yetersiz beslenme

öneri

tavsiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053232664_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e6f8777cf46f22298f63b848410eb7e7.jpg

Rus beslenme uzmanı, Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni Viktor Tutelyan, beslenme kültürünü çocukluktan itibaren geliştirmenin neden önemli olduğuna dair açıklamalarda bulundu ve insanlara yaşamları boyunca sağlıklı kalmaları için bazı öneriler sundu.Tüm insanların, sonuçlarına katlanmadan ihlal edemeyeceği beslenme kanunlarının ‘yetki alanında’ bulunduklarını dile getiren Tutelyan, “Birinci kanun, besinlerle vücuda giren enerji ile tükettiğimiz enerji arasındaki dengedir. Bu dengede herhangi bir kayma ya halsizliğe ve ölüme, ya da obeziteye ve birçok hastalığın gelişmesine neden oluyor. İkinci kanun ise diyetin kimyasal bileşiminin fizyolojik ihtiyaçlarımıza uygunluğudur” diye konuştu.Vitaminleri örnek gösteren uzman, “Biri eksik olsa dahi sağlık durumumuz kötüleşiyor, uzun süreli eksiklik ise ölüme yol açıyor. İnsanlık, vücudun C vitaminine ihtiyacı olduğunu bilmemekten ne kayıplara uğradı? On binlerce insan iskorbüt hastalığından öldü. Bu nedenle, her biri belirli bir işlevi yerine getiren 12 vitaminin tamamına ihtiyacımız var” vurgusunu yaptı.Ürünlerin bu iki kanuna uygunluğunu sağlama sorumluluğunun gıda endüstrisine ait olduğuna dikkat çeken Tutelyan, “Gıdalar aşırı yağ ve şekerden, sağlığa zararlı olan ve aşırı kalori alımına yol açan her şeyden arındırılmalı ve içlerine vitamin, mineral, mikro elementler, biyolojik açıdan aktif bileşikler eklenmelidir” ifadelerini kullandı.Rus diyetisyen, beslenme kültürünün önemine de dikkat çekti:Doğru beslenmenin o kadar da pahalıya mal olmadığını vurgulayan Tutelyan, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210828/prof-henryden-saglik-beslenme-onerileri-buyukanneniz-gibi-yiyorsaniz-dogru-yoldasiniz-1048403690.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus bilim insanları, sağlık, sağlıklı beslenme, diyetisyen, beslenme, yetersiz beslenme, öneri, tavsiye