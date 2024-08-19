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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Ali Koç’un sahaya inmesi yanlıştı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Ali Koç’un sahaya inmesi yanlıştı
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, televizyonda çıktığı programda Ali Koç'un sahada ittirilmesine yönelik olay hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, Koç'un sahaya girmesinin yanlış... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T10:20+0300
2024-08-19T10:20+0300
spor
acun ılıcalı
fenerbahçe
ali koç
göztepe
galatasaray
saldırı
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Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Başkan Ali Koç saldırıya uğradı. Koç’a saldıran kişinin Göztepe'de görevli Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişi Özkan'a ev hapsi verildi.Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz TV yayınında konuşan Ilıcalı, Koç'un sahaya girmesinin uygun olmadığını, "Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum" sözleriyle ifade etti.Ilıcalı'nın öne çıkan cümleleri şöyle:'Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi'"Futbol birçok insanın tutkusu ve mutluluk kaynağı. Futbolun içindeyim ama yeni görev aldım Fenerbahçe'de. Gönül verdiğim takımın yöneticisi oldum. Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi. Futbola giriş amacım da futbolun güzelliklerinin öne çıkması. Önceliğim Fenerbahçe. Adil bir sezonda güzellikler yaşamak istiyoruz. Hatalar olur, inşallah düzeltiriz. Yaşanan olaylar benim için üzücüydü.'Göztepe ile Fenerbahçe arasında ne gibi bir gerginlik olabilir?'Güzel bir şehrin, güzel bir takımıyla oynadık. Anlamsız şekilde düşmanca tavırlar sergilendi. Göztepe ile Fenerbahçe arasına ne gibi gerginlik var? İki takım arasında bugüne kadar gerilim, kan davası olmadı. Gündüz düşmanca tavırlar. Stada geldik, gerilim. Başka bir ülkede gibiydik.'Hakaretler yedik'50 kişi bir hareket yaptı. Holiganlar, Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'a bağlamaz. Oturduğumuz yerde çok kötü enerji vardı. Sonra hakaretler yedik. Hemen yanımızdan adamlar 'Şerefsiz' diye bağırıyor. O küfür ediyor, bu küfür ediyor, hakaretler... Her hakem kararından sonra bir tepki bize. Benim önümde çok tatlı çocuklar da vardı.'Kural ihlali olabilir fakat'Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Bahsettiğim kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir.'Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim'Ali Koç'un yaptığı bir başkana yakışan harekettir. Taraftarı mağdur durumda. Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim! Öncelik hastadır. Ali Koç o kenardan gitti ama üç yönetici içerden gitti. Sonra bir anda bir şeyler yağmaya bağladı. Ülke nereye gidiyor! Holiganizm normalleştirmesi olacaksa, ben buna karşı her şeyi yapmaya hazırım. Göztepe çok sevdiğim kulüptür, çok da sevdiğim dostlarım var.'Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar, yemezler'Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar, yemezler. Acil durumda başkanımız sahaya indi. Başkan zaten tribünlerle muhatap olmadı. Başkan dönerken maç başlıyor. Taraftarımızın güvenliği sağlanmadı, mağdur oldu. Başkanımız da bunu gidermek için oraya gitti.'Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz'Orada biber gazı kullanıldı. Birçok olay oldu. Başkan en fazla yol hatası yapmış. Stadı bilmiyor, içeriden nasıl gidilir bilmiyor. Stadın dışından gitse saldırıya uğrasaydı 'Sen dışarıda güvenlik dışında kaldın, bıçaklandın. Senin hatan' mı diyecektiniz? Nereden gidecekti? Adamın dışarıda üzerinden formayı aldılar ve yaktılar. Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz! Yapma ya!'Bu kulübün bir başkanı var, kararı kendi verir'Taraftarın başına bir şey gelse, ben giderim. Başkan, bana 'Gel' demedi. Bu kulübün bir başkanı var, kararı kendi verir. Taraftarla ilgili yöneticiyi aldı, genel sekreteri aldı ve gitti. Ben de gitseydim, o şekilde oradan geçerdim. Stadın dışına adımımı atmam. Ne olacağı belli mi?'Ömür boyu men gerekiyor'Bu holiganizmle ilgili acil şekilde kanun çıkması lazım. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu tip insanlara ömür boyu men vereceksin. Bu arada holigan her yerde olabilir. Göztepelilere sesleniyorum, 50-100 kişi onları temsil etmez.'Saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor'Saldırıya uğradık, devamında saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor. Neden ev hapsinde? Göztepe yönetimine sesleniyorum, siz demeçlerinizde bizi hedef göstermeye kalkarsanız, bu tip insanların arkasında durmaya kalkar ve emniyeti de yanınıza çekmeye çalışırsanız, bu tip şeyler yarın öbür gün başınıza bela olur.Kadıköy'de su atan adam kaçmaya çalışmışKadıköy'de su atan adam iki tribün değiştirmeye çalıştı. Kameralardan takip edildi. Başkan takip etti, ömür boyu men etmek istediklerini söyledi. Ancak bir sene maksimum ceza alabiliyor. Ayrıca adamı alkışlayanlara da ceza verilmesini istiyor.'Galatasaray'ın stadında Galatasaraylı yönetici saldırıyor ilk olarak'Fenerbahçe'ye saldırı olduğu zaman hep yanlış bizde! Galatasaray'ın stadında Galatasaraylı yönetici saldırıyor ilk olarak. Bize oldu mu, hep onu yapmasaydı, etmeseydi. Galatasaraylı yönetici bayrak almaya kalkarken siz hiç 'Bu yanlış' demiyorsunuz. Ne güzel valla. Biz saldırmış olduk yani, ne güzel bir dünya!'Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış'TFF'den 'Bizi destekleyin' gibi beklentimiz yok. Adil olmalarını istiyoruz. Bir açıklama yapmışlar. Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum. TFF 'Acil bir işiniz varsa, kırmızıda geçin' diyemez zaten.'Fenerbahçe'yi galeyana getirme çabası sizi bir yere getirmeyecek'Galatasaray'la ilgili yorum yapmadım, saygı duyuyorum o tarafa. Her takımda problemler olabilir. Fenerbahçe'nin kötülüğünden beslenen ve içinde Fenerbahçeli olanlar da var. Fenerbahçe'ye savaş açmış, Fenerbahçeli bir dostumla konuştum. İsmini söylemeyeceğim. 'Yanlış yoldasın, her gün Fenerbahçe düştüğünde geçireyim, onlara saldırayım' düşüncesinin yanlış olduğunu belirttim. Ben bugüne kadar kimseyi üzmedim. Bu tuzağa düşenler yarın kulüpsüz kalacak, bu yolda gidenlerin varabileceği bir yer yok. Fenerbahçe'yi galeyana getirme çabası sizi bir yere getirmeyecek. Taraftar da size uymayacak. Takıma ve hocaya nasıl destek vereceklerini göreceksiniz. Ben sosyal medyadan gelmedim, tribünden geldim. Kenetlendiğimizde stat yıkılıyor. Ben de Galatasaraylıyım diyelim mesela ve çıkıp Galatasaray için kötü şeyler söylersem, herkes bunu konuşur. Fenerbahçe içinde karalama kampanyaları yapıldı ama taraftar bizi seçti ve görevdeyiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/galatasaraydan-ali-koc-icin-aciklama-geldi-tesaduf-degil-1086986759.html
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acun ılıcalı, fenerbahçe, ali koç, göztepe, galatasaray, saldırı
acun ılıcalı, fenerbahçe, ali koç, göztepe, galatasaray, saldırı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Ali Koç’un sahaya inmesi yanlıştı

10:20 19.08.2024
© AA / Ahmet OkatalıAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
© AA / Ahmet Okatalı
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Acun Ilıcalı, televizyonda çıktığı programda Ali Koç'un sahada ittirilmesine yönelik olay hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, Koç'un sahaya girmesinin yanlış olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Başkan Ali Koç saldırıya uğradı. Koç’a saldıran kişinin Göztepe'de görevli Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kişi Özkan'a ev hapsi verildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beyaz TV yayınında konuşan Ilıcalı, Koç'un sahaya girmesinin uygun olmadığını, "Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum" sözleriyle ifade etti.
Ilıcalı'nın öne çıkan cümleleri şöyle:

'Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi'

"Futbol birçok insanın tutkusu ve mutluluk kaynağı. Futbolun içindeyim ama yeni görev aldım Fenerbahçe'de. Gönül verdiğim takımın yöneticisi oldum. Amacım Türkiye'de futbol ikliminde tansiyonun düşmesi. Futbola giriş amacım da futbolun güzelliklerinin öne çıkması. Önceliğim Fenerbahçe. Adil bir sezonda güzellikler yaşamak istiyoruz. Hatalar olur, inşallah düzeltiriz. Yaşanan olaylar benim için üzücüydü.

'Göztepe ile Fenerbahçe arasında ne gibi bir gerginlik olabilir?'

Güzel bir şehrin, güzel bir takımıyla oynadık. Anlamsız şekilde düşmanca tavırlar sergilendi. Göztepe ile Fenerbahçe arasına ne gibi gerginlik var? İki takım arasında bugüne kadar gerilim, kan davası olmadı. Gündüz düşmanca tavırlar. Stada geldik, gerilim. Başka bir ülkede gibiydik.

'Hakaretler yedik'

50 kişi bir hareket yaptı. Holiganlar, Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'a bağlamaz. Oturduğumuz yerde çok kötü enerji vardı. Sonra hakaretler yedik. Hemen yanımızdan adamlar 'Şerefsiz' diye bağırıyor. O küfür ediyor, bu küfür ediyor, hakaretler... Her hakem kararından sonra bir tepki bize. Benim önümde çok tatlı çocuklar da vardı.

'Kural ihlali olabilir fakat'

Gol oldu, hiçbirimiz kımıldamadık. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar olduğu ve şiddet uygulandığına dair. Bahsettiğim kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Olayı duyar duymaz, hemen kendi taraftarının problemini çözmek istedi. Kural ihlali olabilir ama o anda onu düşünecek durumda değil. Orada yapılan hareket Fenerbahçe Başkanı'na yakışan bir harekettir.

'Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim'

Ali Koç'un yaptığı bir başkana yakışan harekettir. Taraftarı mağdur durumda. Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim! Öncelik hastadır. Ali Koç o kenardan gitti ama üç yönetici içerden gitti. Sonra bir anda bir şeyler yağmaya bağladı. Ülke nereye gidiyor! Holiganizm normalleştirmesi olacaksa, ben buna karşı her şeyi yapmaya hazırım. Göztepe çok sevdiğim kulüptür, çok da sevdiğim dostlarım var.

'Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar, yemezler'

Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar, yemezler. Acil durumda başkanımız sahaya indi. Başkan zaten tribünlerle muhatap olmadı. Başkan dönerken maç başlıyor. Taraftarımızın güvenliği sağlanmadı, mağdur oldu. Başkanımız da bunu gidermek için oraya gitti.

'Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz'

Orada biber gazı kullanıldı. Birçok olay oldu. Başkan en fazla yol hatası yapmış. Stadı bilmiyor, içeriden nasıl gidilir bilmiyor. Stadın dışından gitse saldırıya uğrasaydı 'Sen dışarıda güvenlik dışında kaldın, bıçaklandın. Senin hatan' mı diyecektiniz? Nereden gidecekti? Adamın dışarıda üzerinden formayı aldılar ve yaktılar. Siz stat dışından gitseydiniz diyorsunuz! Yapma ya!

'Bu kulübün bir başkanı var, kararı kendi verir'

Taraftarın başına bir şey gelse, ben giderim. Başkan, bana 'Gel' demedi. Bu kulübün bir başkanı var, kararı kendi verir. Taraftarla ilgili yöneticiyi aldı, genel sekreteri aldı ve gitti. Ben de gitseydim, o şekilde oradan geçerdim. Stadın dışına adımımı atmam. Ne olacağı belli mi?

'Ömür boyu men gerekiyor'

Bu holiganizmle ilgili acil şekilde kanun çıkması lazım. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu tip insanlara ömür boyu men vereceksin. Bu arada holigan her yerde olabilir. Göztepelilere sesleniyorum, 50-100 kişi onları temsil etmez.

'Saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor'

Saldırıya uğradık, devamında saldıran şahıs normal şekilde hayatına devam ediyor. Neden ev hapsinde? Göztepe yönetimine sesleniyorum, siz demeçlerinizde bizi hedef göstermeye kalkarsanız, bu tip insanların arkasında durmaya kalkar ve emniyeti de yanınıza çekmeye çalışırsanız, bu tip şeyler yarın öbür gün başınıza bela olur.

Kadıköy'de su atan adam kaçmaya çalışmış

Kadıköy'de su atan adam iki tribün değiştirmeye çalıştı. Kameralardan takip edildi. Başkan takip etti, ömür boyu men etmek istediklerini söyledi. Ancak bir sene maksimum ceza alabiliyor. Ayrıca adamı alkışlayanlara da ceza verilmesini istiyor.

'Galatasaray'ın stadında Galatasaraylı yönetici saldırıyor ilk olarak'

Fenerbahçe'ye saldırı olduğu zaman hep yanlış bizde! Galatasaray'ın stadında Galatasaraylı yönetici saldırıyor ilk olarak. Bize oldu mu, hep onu yapmasaydı, etmeseydi. Galatasaraylı yönetici bayrak almaya kalkarken siz hiç 'Bu yanlış' demiyorsunuz. Ne güzel valla. Biz saldırmış olduk yani, ne güzel bir dünya!

'Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış'

TFF'den 'Bizi destekleyin' gibi beklentimiz yok. Adil olmalarını istiyoruz. Bir açıklama yapmışlar. Teknik olarak Ali Koç'un oraya girmesi yanlış, kabul ediyorum. TFF 'Acil bir işiniz varsa, kırmızıda geçin' diyemez zaten.

'Fenerbahçe'yi galeyana getirme çabası sizi bir yere getirmeyecek'

Galatasaray'la ilgili yorum yapmadım, saygı duyuyorum o tarafa. Her takımda problemler olabilir. Fenerbahçe'nin kötülüğünden beslenen ve içinde Fenerbahçeli olanlar da var. Fenerbahçe'ye savaş açmış, Fenerbahçeli bir dostumla konuştum. İsmini söylemeyeceğim. 'Yanlış yoldasın, her gün Fenerbahçe düştüğünde geçireyim, onlara saldırayım' düşüncesinin yanlış olduğunu belirttim. Ben bugüne kadar kimseyi üzmedim. Bu tuzağa düşenler yarın kulüpsüz kalacak, bu yolda gidenlerin varabileceği bir yer yok. Fenerbahçe'yi galeyana getirme çabası sizi bir yere getirmeyecek. Taraftar da size uymayacak. Takıma ve hocaya nasıl destek vereceklerini göreceksiniz. Ben sosyal medyadan gelmedim, tribünden geldim. Kenetlendiğimizde stat yıkılıyor. Ben de Galatasaraylıyım diyelim mesela ve çıkıp Galatasaray için kötü şeyler söylersem, herkes bunu konuşur. Fenerbahçe içinde karalama kampanyaları yapıldı ama taraftar bizi seçti ve görevdeyiz."
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2024
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Galatasaray'dan Ali Koç için açıklama geldi: 'Tesadüf değil'
Dün, 22:26
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